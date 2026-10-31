Un detenido en el dispositivo de Mossos en Barcelona por una orden de arresto pendiente

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Barcelona, 31 oct (EFE).- Un joven ha sido detenido esta tarde en Barcelona en el marco del dispositivo desplegado por los Mossos para evitar disturbios en el centro de la ciudad tras confirmarse que sobre el hombre recaía una orden de arresto por causas pendientes.

Los Mossos y la Guàrdia Urbana de Barcelona tienen desplegado esta tarde un importante dispositivo policial para evitar disturbios en la ciudad como los ocurridos el pasado sábado en la capital catalana.

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De hecho, el grupo digital Blocus ha convocado para esta tarde tres concentraciones en la ciudad, en la que de momento no se ha registrado ninguna de esas manifestaciones.

Fuentes de los Mossos han informado a EFE de que, en el marco de este dispositivo, agentes de la Guàrdia Urbana han procedido a identificar a un joven sobre el que, según han comprobado, recaía una orden de detención, por lo que han procedido a su arresto.

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Esta detención se ha practicado este sábado después de otra de un joven de 21 años, este sí relacionado con el grupo Blocus este mediodía en Cabrera d'Anoia (Barcelona), quien además participó en los disturbios del pasado sábado.

Fuentes próximas a la investigación han explicado a EFE que el joven era administrador en alguno de los grupos digitales de Blocus, por lo que la policía mantiene abierta la investigación para tratar de conocer su grado de implicación en la convocatoria y coordinación de los incidentes habidos el pasado sábado en Barcelona.

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Este joven permanece en dependencias policiales, al igual que el arrestado ayer viernes en Barcelona, un joven de 18 años acusado de ser el organizador de uno de los grupos que publicitaban en redes la convocatoria de Blocus del pasado sábado para que se llevaran a cabo actos punibles.

En total, los Mossos han detenido en Cataluña a cuatro jóvenes por su presunta vinculación con el grupo digital Blocus.

En el dispositivo de este sábado en Barcelona, según las últimas cifras oficiales facilitadas por los Mossos, la policía catalana y la Guàrdia Urbana han practicado hasta las 18:30 horas un total de 450 identificaciones y han levantado 15 actas por la posesión de objetos susceptibles de ser empleados en las acciones contra comercios, como armas blancas o pasamontañas. EFE

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