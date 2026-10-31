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Tabla de tiempos del último libre de Ciudad de México

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo lugar este sábado en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez:

.1.

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Lando Norris

GBR

McLaren

1:17,600

.2.

Kimi Antonelli

ITA

Mercedes

a  0,001

.3.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

  0,117

.4.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

  0,195

.5.

Max Verstappen

NED

Red Bull

  0,351

.6.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

  0,469

.7.

George Russell

GBR

Mercedes

  0,507

.8.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

  0,509

.9.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

  0,513

10.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

  0,537

11.

Nico Hülkenberg

GER

Audi

  0,960

12.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

  1,052

13.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

  1,074

14.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

  1,250

15.

Oliver Bearman

GBR

Haas

  1,327

16.

Carlos Sainz

ESP

Williams

  1,614

17.

Alexander Albon

THA

Williams

  1,701

18.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

  1,776

19.

Ryo Hirakawa

JPN

Haas

  1,904

20.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

  2,742

21.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

  sin tiempo

22.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

  s.t.

EFE

arh/jl

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