Tabla de tiempos del último libre de Ciudad de México

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo lugar este sábado en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez:
.1.
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Lando Norris
GBR
McLaren
1:17,600
.2.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
a 0,001
.3.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
0,117
.4.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
0,195
.5.
Max Verstappen
NED
Red Bull
0,351
.6.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,469
.7.
George Russell
GBR
Mercedes
0,507
.8.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
0,509
.9.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
0,513
10.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
0,537
11.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
0,960
12.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1,052
13.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1,074
14.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1,250
15.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1,327
16.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1,614
17.
Alexander Albon
THA
Williams
1,701
18.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1,776
19.
Ryo Hirakawa
JPN
Haas
1,904
20.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
2,742
21.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
sin tiempo
22.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
s.t.
EFE
arh/jl
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