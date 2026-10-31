Tabla de tiempos del segundo libre de Ciudad de México

Redacción deportes, 30 oct (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo lugar este viernes en el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez:
.1.
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Charles Leclerc
MON
Ferrari
1:17,827
.2.
Lando Norris
GBR
McLaren
1:17,930
.3.
George Russell
GBR
Mercedes
1:17,933
.4.
Kimi Antonelli
ITA
Mercedes
1:18,044
.5.
Max Verstappen
NED
Red Bull
1:18,138
.6.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1:18,237
.7.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
1:18,389
.8.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
1:18,0407
.9.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
1:18,455
10.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
1:18,469
11.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
1:18,512
12.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
1:18,596
13.
Esteban Ocon
FRA
Haas
1:18,774
14.
Oliver Bearman
GBR
Haas
1:18,749
15.
Nico Hülkenberg
GER
Audi
1:19,023
16.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
1:19,132
17.
Carlos Sainz
ESP
Williams
1:19,248
18.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
1:19,406
19.
Alexander Albon
THA
Williams
1:19,578
20.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1:19,631
21.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
1:20,165
22.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
1:20,174
EFE
arh
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