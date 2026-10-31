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Sánchez participa en la reunión de coordinación y seguimiento de la emergencia por el accidente de Urda

31/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), acompañado de la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virgina Barcones (i), asiste a la reunión de seguimiento y coordinación con representantes de emergencias, en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), a 31 de octubre de 2026, en Madrid (España). Sánchez acude al CENEM para conocer de primera mano como avanzan las labores de rescate en el lugar del accidente, dónde, el 28 de octubre, dos trenes colisionaron por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 69 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. POLITICA Pool Moncloa/Fernando Calvo
31/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), acompañado de la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virgina Barcones (i), asiste a la reunión de seguimiento y coordinación con representantes de emergencias, en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM), a 31 de octubre de 2026, en Madrid (España). Sánchez acude al CENEM para conocer de primera mano como avanzan las labores de rescate en el lugar del accidente, dónde, el 28 de octubre, dos trenes colisionaron por alcance en la antigua estación de Urda dejando un saldo, por el momento y según las cifras oficiales, de 69 muertos y más de un centenar de heridos repartidos en hospitales de Albacete, Toledo, Ciudad Real y Madrid. POLITICA Pool Moncloa/Fernando Calvo
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha participado este sábado en la reunión de seguimiento y coordinación con representantes de emergencias, en el Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) ubicado en Madrid, con motivo del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Según ha informado Moncloa en un comunicado, en el encuentro, en el que han participado también el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska y los principales organismos e instituciones implicadas en la gestión de la tragedia, "se han analizado las actuaciones del operativo desplegado y la coordinación de la respuesta".

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El Gobierno ha señalado que el jefe del Ejecutivo ha reiterado "el compromiso de la Administración General del Estado con las víctimas, los heridos y sus familias", y ha vuelto a destacar la "extraordinaria colaboración entre administraciones, la solidaridad de la ciudadanía de Castilla La Mancha y la profesionalidad de todos los servidores públicos y los servicios de emergencias".

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