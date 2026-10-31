Renfe afirma estar volcada en la atención a los viajeros y familias tras el accidente

Guardar

Madrid, 31 oct (EFE).- Renfe ha manifestado este sábado que "está volcando todos sus recursos humanos y materiales en la atención a los viajeros y a sus familias" que constituyen su "prioridad absoluta", y ha cerrado filas con sus directivos ante "las descalificaciones genéricas" que cuestionan su profesionalidad.

La compañía ha remitido un comunicado en el que deja claro que en estos momentos, "la principal preocupación son las víctimas y las personas afectadas" tras el trágico accidente ferroviario en Urda (Toledo) en el que, hasta la fecha, han perdido la vida 69 personas.

PUBLICIDAD

"Toda la organización se encuentra profundamente afectada por el accidente ocurrido el pasado miércoles y reitera su solidaridad con las familias de los trabajadores de Renfe afectados, así como de las personas viajeras en nuestro tren y en el de Iryo", señala.

Y en este sentido, la compañía subraya que "continuará colaborando plenamente con las investigaciones en curso y mantendrá su prioridad absoluta en la atención a las víctimas, la seguridad de las operaciones y la prestación de un servicio público de calidad".

PUBLICIDAD

Asimismo, Renfe aclara que "las tareas de mantenimiento, conservación y gestión de la infraestructura ferroviaria no corresponden a la operadora ferroviaria", ya que la compañía "se encarga exclusivamente" del transporte de viajeros y mercancías.

Del mismo modo, asegura que "ninguno de los dos recientes accidentes ferroviarios es atribuible a Renfe por lo que vincular estos terribles sucesos con supuestas carencias en la seguridad del material ferroviario competencia de la operadora o a su propia organización de trabajo carece de sentido".

PUBLICIDAD

Por otra parte, la compañía ha defendido a sus órganos de dirección ante "las descalificaciones genéricas que pretenden cuestionar su profesionalidad y compromiso con el servicio público".

Al respecto, ha argumentado que "los profesionales que forman parte de los órganos de dirección cuentan con trayectorias acreditadas en los ámbitos de la movilidad, la gestión pública, la ingeniería, la planificación del transporte, la innovación y la gestión empresarial".

PUBLICIDAD

Y, continúa, "todos los nombramientos realizados en la compañía se ajustan a la normativa vigente y responden a criterios de capacidad, experiencia profesional y adecuación a las responsabilidades de cada puesto". EFE