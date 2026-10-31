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Rafa Jódar será el lunes el jugador más rápido en entrar en el top ten

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- La derrota del estadounidense Taylor Fritz ante el monegasco Valentin Vacherot en el torneo de Basilea asegura la irrupción del español Rafa Jódar entre los diez primeros de la clasificación mundial, el que menos tiempo ha tardado en lograrlo desde su debut en el circuito.

El madrileño, que desde que inició su recorrido en el tour profesional ha tardado 287 días en situarse en el top ten, deja atrás el registro del brasileño Gustavo Kuerten, que tenía el récord con 490.

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Ha sido precisamente el que fue su verdugo en el torneo de Basilea, en primera ronda, Vacherot, el que le ha impulsado entre los diez mejores del mundo al vencer en semifinales del evento helvético a Fritz por 7-6(5) y 6-3.

Rafa Jódar, de 20 años, debutará el lunes oficialmente como jugador top 10. El madrileño ha protagonizado un ascenso sin precedentes en este deporte. Con sus 287 días para llegar entre los mejores, superó los registros de Carlos Alcaraz, que necesitó 336 días, el serbio Novak Djokovic, con 623, RAfael Nadal, 735, Jannik Sinner, 735 y Roger Federer, 973 días para ingresar entre los diez primeros del ránking ATP.

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El primer tenista capaz de llegar al top ten en su primera temporada como profesional, desde que la empezó en el puesto 165 del ránking, se situó entre los 100 mejores el pasado 30 de marzo después de superar la previa en Miami y alcanzar la tercera ronda de un Masters 1000 por primera vez. Después, conquistó en Marrakech su primer título y disputó hace unas semanas la final del Masters 1000 de Shangai.

Con 20 años y 46 días, es el noveno más joven en lograr un puesto en el top 10 por detrás de Nadal (18 años y 326 días), Alcaraz (18 años y 355 días), Holger Rune (19 años y 192 días), Novak Djokovic (19 y 301), Andy Murray (19 y 336), Andy Roddick (19 y 340), Juan Martín del Potro (20 y 13) y Alexander Zverev (20 y 32 días). EFE

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