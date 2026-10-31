Quintas espera a un Alicante "herido" por sus últimas derrotas

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Cangas de Morrazo (Pontevedra), 31 oct (EFE).- El capitán de Frigoríficos del Morrazo, Juan Quintas, espera un partido de máxima dificultad ante un Eón Alicante que llegará “herido” al Gatañal por sus últimas derrotas ante Ademar León, en Liga, y Zaragoza, en la primera eliminatoria de la Copa del Rey.

“Espero a un Alicante muy duro. Viene de sufrir dos derrotas seguidas, una muy dura en la Copa, y seguro que vendrán con más ganas que nunca de ganar este partido porque estarán heridos”, manifestó.

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Ambos equipos están separados por tan solo dos puntos en la clasificación. El Frigoríficos no ha puntuado como local -su única victoria ha sido en la pista del Torrelavega-, mientras que el conjunto alicantino doblegó a domicilio al Puerto Sagunto en su última salida y arrancó el curso con un triunfo ante Torrelavega.

“El equipo está con ganas de ganar el primer partido en nuestra casa. Pero quitando el día de Valladolid, en el resto de partidos competimos muy bien, teniendo opciones en todos ellos”, manifestó.

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Quintas no esconde que la última derrota liguera ante Logroño fue “un golpe duro” porque firmaron una “gran primera parte”, pero han recuperado “el ánimo” con la clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey tras vencer el martes al Antequera. EFE

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