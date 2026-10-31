Prisión provisional sin fianza para otro detenido en Valencia por su relación con Blocus

València, 31 oct (EFE).- Un juzgado de Catarroja (Valencia) ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, para un detenido en Alfafar (Valencia) por su supuesta integración o relación con el grupo o movimiento denominado Blocus. EFE

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