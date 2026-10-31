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PNV espera a las explicaciones de Puente del martes porque "lo primero son las víctimas"

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San Sebastián, 31 oct (EFE).- La portavoz del Grupo Vasco en el Congreso, Maribel Vaquero, ha insistido en que deben asumirse responsabilidades técnicas y políticas por el accidente de Urda (Toledo), aunque el PNV esperará a las explicaciones del ministro de Transportes, Óscar Puente, en su comparecencia del martes ante la Comisión Permanente porque "lo primero que hay que hacer es estar con las víctimas".

Vaquero, en una rueda de prensa ofrecida este sábado en San Sebastián junto a los candidatos jeltzales por Gipuzkoa a las elecciones del 29 de noviembre, ha recalcado que cuando reclaman "las mayores responsabilidades" se están "haciendo eco" de las palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando dijo que la tragedia de Urda "es un hecho inasumible".

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"Compartimos esa afirmación. Son 69 ya las personas que han fallecido. Llevamos en dos accidentes en menos de 10 meses, más de 100 personas fallecidas y, además, se está creando una alarma ante el uso del tren, que es el sistema más seguro para viajar. Por eso, pedimos al presidente que haya una asunción de responsabilidades", ha recalcado.

A la pregunta de si cree que Puente debería haber anunciado su dimisión en la rueda de prensa de este viernes, Vaquero ha señalado que "todavía se están encontrando cuerpos y lo primero que hay que hacer es estar con las víctimas".

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"En esta fase lo que se está haciendo es aclarar qué es lo que ha sucedido, pero independientemente de una cosa u otra, lo que creemos es que tienen que responsabilizarse políticamente de lo ocurrido", ha manifestado la cabeza de lista del PNV al Congreso por Gipuzkoa, que ha advertido además de que al estar en precampaña "se hace un mayor uso político del accidente".

Por tanto, esperarán a la comparecencia en la Cámara Baja de Puente, "que tendrá que explicar qué es lo que pasó después del accidente de Adamuz y qué medidas se han tomado para que no vuelvan a suceder hechos como este", además de "transmitir un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía ante dos hechos tan graves, que han ocurrido en muy poco espacio de tiempo".

Vaquero ha restado importancia al resultado del sondeo del Gobierno Vasco que da como ganador a EH Bildu en las elecciones generales en Euskadi, con 7 de los 18 escaños en liza. Ha indicado que es una encuesta "que se han hecho en un tiempo determinado" y el PNV todavía tiene "mucho tiempo" para explicar su programa.

"Creemos que el que ha defendido Euskadi, y ahí están los datos, y el que va a hacerlo en el futuro es el PNV, porque el Partido Socialista de Euskadi cuando va a Madrid se convierte en el PSOE, el Partido Popular es más Vox, a la izquierda ya no sabemos qué hay y Bildu lo que hace es seguidismo del sanchismo", ha remarcado.

La candidata del PNV ha hecho también "un llamamiento a la tranquilidad y a la responsabilidad ante las convocatorias en redes sociales para cometer actos vandálicos en las calles de Euskadi".

"Manifestarse pacíficamente sí es legítimo, pero lo que no es legítimo es usar la violencia. Queremos trasladar la mayor condena. Hacemos un llamamiento tanto a la ciudadanía como al resto de partidos políticos para que se condene de manera contundente su uso. Lo ocurrido en Bilbao no se puede volver a repetir", ha enfatizado.

ab/jlp

(foto)

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