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Piratas informáticos atacan la web del Corinthians y anuncian el fichaje de Messi

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Río de Janeiro, 31 oct (EFE).- La página oficial en internet del club brasileño Corinthians fue blanco en la madrugada de este sábado de un ataque de piratas informáticos, que publicaron un extenso comunicado en el que anunciaron la supuesta contratación del argentino Lionel Messi como principal refuerzo del equipo para 2027.

El falso comunicado de uno de los clubes más populares de Brasil detallaba la operación que supuestamente había permitido la contratación del astro argentino, actualmente en el Inter Miami estadounidense, e incluía declaraciones atribuidas al jugador en las que afirmaba estar feliz por la oportunidad de actuar en el fútbol brasileño.

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El anuncio, que sorprendió a algunos hinchas del club paulista, fue retirado poco después, cuando los responsables de la página detectaron la invasión y sustituyeron los contenidos por un aviso de que la plataforma estaba en mantenimiento.

Los piratas informáticos llegaron a presentar una supuesta operación financiera para justificar la operación, que habría permitido al Corinthians incorporar al capitán de la selección argentina pese al elevado coste de su contratación.

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El club confirmó posteriormente que había sufrido un ataque cibernético dirigido contra su página oficial y aseguró que su equipo de tecnología de la información consiguió neutralizarlo rápidamente.

En un comunicado, el Corinthians afirmó que no se habían constatado pérdidas financieras ni vulneración de datos o informaciones pertenecientes a la institución.

Como medida preventiva, el equipo decidió reforzar los protocolos de seguridad de sus plataformas digitales y retirar temporalmente de servicio tanto su página oficial como la de su estadio, el Neo Química Arena, mientras realizaba las comprobaciones técnicas necesarias.

Ambas plataformas fueron restablecidas posteriormente.

El ataque se produjo pocas horas después de que el Corinthians derrotara por 2-0 al Mirassol en un partido correspondiente a la trigésima tercera jornada del Campeonato Brasileño.

El resultado no impidió que el equipo, uno de los más populares de Brasil pero que enfrenta una grave crisis de resultados, se mantuviera entre los cuatro últimos en la clasificación de la Liga, que son castigados con el descenso.

La invasión del portal del Corinthians se produjo pocos días después de que la página oficial de su histórico rival, el Palmeiras, también fuera objeto de un ataque informático.

Los responsables de la invasión publicaron mensajes provocadores sobre la ausencia de un título mundial del equipo verdiblanco, uno de los principales protagonistas tanto del Campeonato Brasileño como de la Copa Libertadores en los últimos años. EFE

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