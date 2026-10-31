Piden 49 años de cárcel para un varón por amenazar a un menor para recibir vídeos sexuales

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Badajoz, 31 oct (EFE).- La Fiscalía de Badajoz pide 49 años de prisión para un varón por “embaucar”, “amenazar” y “chantajear” a un menor de edad para obtener de él vídeos de carácter sexual, todo ello a cambio de cantidades monetarias y drogas.

El juicio tendrá lugar en noviembre en la Audiencia pacense y en él se sentarán en el banquillo además otro hombre y una mujer.

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Según el escrito de la Fiscalía, al que ha tenido acceso EFE, en fecha no determinada, aunque “aproximadamente desde abril/mayo de 2024”, el principal acusado, de 28 años, contactó con el menor a través de redes sociales al conocer a su madre.

Durante las conversaciones, el procesado “comprobó la situación precaria y de especial vulnerabilidad en la que se hallaba el menor, procedente de una familia desestructurada, donde para conseguir dinero había llegado a ejercer la prostitución”.

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No en vano, desde noviembre de 2024 fue acordado el desamparo del joven con ingreso en un centro de menores.

El varón, con “ánimo de satisfacer sus deseos sexuales”, fue “embaucando” al menor para que realizara “actos de carácter sexual sobre sí mismo o se grabara vídeos participando en escenas o conductas explícitas” y se los remitiera, todo ello a cambio de compensaciones económicas o de droga, expresa el Ministerio Fiscal.

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El menor acudió varias veces al lugar que se le indicaba, la vivienda donde el acusado tenía alquilada una habitación, y “con la intermediación de los compañeros de piso” de éste, un hombre y una mujer también procesados, le entregaban droga al joven.

El principal procesado “consiguió doblegar la voluntad” del menor, ha apuntado Fiscalía, pese a las negativas en algunas ocasiones de éste, al chantajearle con la publicación del material, incitándole “a mantenerse prolongadamente en la prostitución” y “utilizado para que produjera material pornográfico pedófilo para uso y consumo propio del acusado”.

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El procesado fue finalmente detenido, interviniéndose además otras imágenes de contenido pedófilo donde aparecen otros menores, incluso “de muy corta edad”, sin que haya podido determinarse el origen e identidad de estos.

Por todo ello se pide para el acusado un total de 49 años de prisión por los delitos de ciberacoso a menor de 16 años, agresión sexual a menor de 16 años, por dos de delitos de elaboración de material pornográfico, por prostitución de menor de edad, por exhibicionismo, un delito contra la salud pública, y uno por pornografía infantil, además de la responsabilidad civil y otras medidas.

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Este varón se encuentra en prisión preventiva por esta causa desde febrero del pasado año.

Para el hombre y la mujer compañeros de piso del principal procesado se piden cuatro años por un delito contra la salud pública.

Dentro de la defensa, el abogado José Duarte solicitará la absolución, ha expresado. EFE

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