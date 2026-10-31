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Pau Gasol, 25 años del incio de la generación ÑBA

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Pedro Martín López

Redacción Deportes, 31 nov (EFE).- Dos veces campeón de la NBA, nombrado Novato del Año y seis veces miembro del All-Star. Una carrera de ensueño en la mejor liga del mundo que comenzó hace 25 años, un 1 de noviembre de 2001, fecha en la que Pau Gasol comenzó a forjar su leyenda como el mejor baloncestista español de todos los tiempos.

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Fue en el Pyramid Arena de Memphis. Un joven espigado de 2,16 metros dio sus primeros pasos como jugador en la NBA. Participó durante 17 minutos y aportó 4 puntos y 4 rebotes en la derrota de los suyos ante los Detroit Pistons (80-90).

Fruto de los nervios, cometió pasos en sus dos primeras acciones en ataque y falló sus dos primeros tiros libres.

Su adaptación se hizo más llevadera con el paso de los partidos, dejando muestras de su potencial y de su calidad con acciones tan recordadas como el famoso uno contra uno ante Kevin Garnett, estrella en aquel entonces de los Minnesota Timberwolves, que quedó posterizado con un mate por línea de fondo del joven Pau.

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Fue el preludio de una carrera legendaria. Gasol fue nombrado 'Rookie' del Año y ayudó durante años a levantar a unos Grizzlies acostumbrados a perder y a reconstruirse sin un rumbo fijo.

El barcelonés se convirtió en una celebridad en la ciudad de Elvis, siendo el icono total de la franquicia durante las siete temporadas que estuvo allí.

En febrero de 2008 su carrera dio un giro de 180 grados. Los Grizzlies y Los Angeles Lakers anunciaron una operación que llevó a Gasol a California, abriendo un panorama completamente nuevo en su carrera. Pasó de un equipo prácticamente sin aspiraciones a pelear directamente por el anillo de campeón.

Aquel traspaso también llevó los derechos de su hermano Marc a Memphis, que años después continuó su legado para también convertirse en leyenda de la NBA.

Bajo los flashes de Hollywood, un Gasol más maduro y experimentado formó una maravillosa sociedad con el mito Kobe Bryant para ganar los títulos en 2009 y 2010.

Con la estrella angelina formó una de las parejas más letales de la liga, además de entablar una relación de amistad que trascendió fuera del parqué.

Su etapa en California concluyó en 2014. Después pasó por las filas de los Chicago Bulls, San Antonio Spurs y Milwakee Bucks antes de cerrar su carrera con el retorno a Barcelona.

Su esfuerzo con los Lakers se vería recompensado tiempo después, al ver retirado su dorsal '16' en el Staples Center.

Una carrera de matrícula que aupó a los altares del baloncesto a Gasol, que siempre llevará la banda de ser el primer jugador español en levantar un título de campeón en la NBA.

Su llegada, a la postre, también significó el desembarco de otras estrellas nacionales como su hermano Marc, Raül López, José Manuel Calderón, Juan Carlos Navarro, Rudy Fernández, Sergio Rodríguez, Jorge Garbajosa, Víctor Claver, Ricky Rubio o Jorge Garbajosa, en una de las épocas doradas del baloncesto español, al que se rebautizó como ÑBA.

Draft e inicios en el Barça

Gasol, a punto de cumplir 21 años, fue elegido en el puesto 3 del 'Draft' del 2001 por los Atlanta Hawks, que traspasaron esa noche sus derechos a los Grizzlies.

Aquel sorteo quedó para la historia por dos razones. La elección en el número 1 del adolescente Kwame Brown por los Washington Wizards de Michael Jordan, que en su último regreso a la liga como directivo y jugador, tomó, para muchos, la peor decisión de la historia del 'Draft', y la elección de Gasol, que en aquel momento se convirtió en la ronda más alta en la historia para un jugador europeo y no formado en la liga universitaria NCAA.

Su explosión como jugador se había producido meses antes en las filas del Barça. En las filas del conjunto blaugrana debutó en la temporada 1998/1999.

Pasó a formar parte del primer equipo un año después, pero su verdadera explosión se produjo en su tercer año, en la 2000/2001.

Gasol, integrante de los Junior de Oro que ganaron el campeonato del mundo de la categoría en Lisboa junto a su amigo Navarro, se convirtió en toda una atracción del Palau.

Con sólo 20 años, se consagró con el MVP al Mejor Jugador de la Copa del Rey, en una exhibición ante el Real Madrid, en la que anotó 25 puntos. Poco después, también tumbaría al conjunto blanco en la final de la ACB para consolidarse como uno de los mejores jóvenes del Viejo Continente.

Pese a no disputar los Juegos Olímpicos de Síndey 2000, Gasol, con el tiempo, se convirtió en el máximo anotador en la historia de la selección española, con la que obtuvo un total de 11 medallas: cuatro oros (Mundial 2006 y Eurobasket 2009, 2011 y 2015), cuatro platas (Juegos Olímpicos Pekín 2008 y Londres 2012 y Eurobasket 2003 y 2009) y tres bronces (Juegos Olímpicos Río 2016 y Eurobasket 2001 y 2017). EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios:  8000451873)

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