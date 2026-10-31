Pablo Hernández: "Este año se necesitarán más puntos para ascender directos"

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Castellón, 31 oct (EFE).- El técnico del Castellón, Pablo Hernández, auguró, antes de visitar este domingo al Burgos, que esta temporada harán falta más puntos que la pasada para subir a Primera División de manera directa.

"Este año se necesitarán más puntos para ascender directos. Los tres primeros, con la media de puntos que llevamos, necesitaríamos más de 80 puntos para ascender directos", advirtió el entrenador en una rueda de prensa.

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Hernández dijo que contra el Burgos espera "un partido bonito ante un rival que hace muy bien las cosas y que quiere estar en la zona alta".

"La esencia del Burgos es un equipo que defiende bien, agresivo. Nosotros vamos a intentar imponer nuestro juego sabiendo que si estamos a nuestro nivel tendremos opciones", adelantó.

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Pablo Hernández recupera a Ousmane Camara, referencia en el ataque en el comienzo liguero, pero dijo que han demostrado que no necesitan "los goles de los delanteros" porque los jugadores "de segunda línea son capaces de marcar goles". EFE

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