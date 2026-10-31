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Nueve arrestados, 40 actas de infracción y 200 identificados, balance de la noche en Palma

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Palma, 31 oct (EFE).- El dispositivo de seguridad desplegado por la Policía Nacional en Palma en la noche del viernes y la madrugada de este sábado por la convocatoria de Blocus Mallorca se ha saldado con 9 menores arrestados, 40 actas por infracciones administrativas y 200 personas identificadas, en su mayoría muy jóvenes.

Un portavoz policial ha informado a EFE de que, además, también se ha producido un arresto de un adolescente en Ibiza, donde se han levantado 3 actas de infracción.

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En los registros que se llevaron a cabo en el entorno de la plaza de España de la capital balear se localizaron armas o elementos peligrosos como líquidos corrosivos a 14 personas, para otras 21 se proponen sanciones administrativas por portar prendas para cubrir el rostro como pasamontañas y en 5 casos se hallaron pequeñas cantidades de droga.

La convocatoria de Blocus en redes sociales se ha repetido para este sábado, a partir de las 19.30 horas, en la misma plaza, donde desde hace un mes se asienta la acampada en contra de la especulación inmobiliaria.

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En el llamamiento se anima explícitamente a generar disturbios: "Esto no quedará así. Lo quisisteis a violencia, con violencia volveremos", reza una imagen elaborada con IA en la que ondean banderas de España.

Los incidentes de la noche del viernes fueron de carácter leve, con momentos de tensión entre un grupo con estética de ultraderecha y los acampados por la vivienda, que obligaron a interponerse a agentes de la Policía Nacional con material antidisturbios.

El arresto de un chico de menos de 14 años que lanzó una botella a la policía también provocó un tumulto por la resistencia que ofreció el propio adolescente y quienes se encontraban a su alrededor, pero fue reducido y conducido a comisaría sin mayores consecuencias.

A pesar de algunas carreras y golpes en persianas de comercios de grupos de adolescentes, en algún caso perseguidos y amenazados por una decena de adultos del grupo de extrema derecha que se había enfrentado con los acampados, no se produjeron daños personales ni materiales.

Muchos comercios del entorno de la plaza de España cerraron pronto y algunos protegieron sus escaparates con paneles de madera.

La Policía Nacional, en coordinación con la Policía Local de Palma, mantiene el dispositivo para este sábado, cuando se espera que miles de jóvenes salgan al centro de la ciudad por la fiesta de Halloween. EFE

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