Marino: "Tenemos que hacernos fuertes en casa y empezar a sacar puntos desde ya"

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Ceuta, 31 oct (EFE).- El centrocampista del Ceuta Marino Illescas dejó claro este sábado, en vísperas de recibir en el Alfonso Murube al Sporting de Gijón, que su equipo, penúltimo de LaLiga Hypermotion, tiene que hacerse "fuerte en casa y empezar a sacar puntos desde ya, porque está capacitado para conseguirlo".

El jugador sevillano, quien llegó al club ceutí en el mercado de invierno de la pasada temporada procedente del Mirandés, dijo en rueda de prensa que frente a los gijoneses les espera un encuentro "complicado, como prácticamente todos los de Segunda División pero el Ceuta debe" reaccionar en su estadio "para cambiar su situación clasificatoria".

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Marino confía en que la remontada en la Copa del Rey de este jueves ante el Poblense (1-2) pueda ser un buen augurio. "A la gente, empieza el partido y le parece que van a ganar con la gorra porque son equipos de inferior categoría, pero son campos complicados, el terreno de juego es distinto y, a lo mejor, en peor estado te cuesta más", explicó.

Por ello, consideró que este triunfo en el torneo copero "fue un chute de ánimo, porque la verdad es que lo necesitaban y cree que les "va a venir bien".

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El centrocampista de Écija afirmó que en el Ceuta están obligados a olvidarse "del pasado" y tienen que "ir a por la victoria" contra el Sporting de Gijón, aparte de que también cree que "el fútbol está siendo un poco injusto" con su equipo, si bien "está claro" que tienen que "mejorar".

Marino se mostró convencido de que la situación cambiará. "Seguro que le damos la vuelta porque el grupo mantiene la confianza en sus posibilidades. El objetivo pasa por trasladar ese impulso de la Copa al campeonato liguero y empezar a sumar ante un Sporting que llegará al Alfonso Murube dispuesto a pelear por los puestos de promoción de ascenso", recalcó. EFE

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