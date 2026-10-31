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Madrid blinda su 'milla de oro' ante posibles disturbios por la convocatoria de Blocus

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Madrid, 31 oct (EFE).- Los establecimientos comerciales de la conocida como 'milla de oro' de Madrid se blindan desde primeras horas de este sábado ante la amenaza de posibles disturbios y saqueos por las nuevas convocatorias de la plataforma Blocus en diferentes puntos de España.

Comercios de firmas de lujo como Prada, Loewe, Miu Miu o Rabat y otros como Maison du Monde o Aristocrazy han protegido sus escaparates ante los nuevos llamamientos de esta plataforma anónima que convoca a jóvenes a protagonizar disturbios y saqueos.

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Según ha podido comprobar EFE, algunos de estos establecimientos estaban a primera hora de este sábado ya preparados ante posibles ataques mientras que operarios trabajaban en otros instalando los paneles de madera para impedir saqueos como los que se registraron la pasada semana en Barcelona o en otras ciudades de Francia.

En Madrid los comercios se preparan no solo en la madrileña calle de Serrano o en las aledañas de Goya, Jorge Juan y Ortega y Gasset, sino también en otros puntos como la calle Alcalá, donde firmas de lujo, como la histórica joyería Ansorena, también han protegido de manera preventiva sus cristaleras.

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Algunos establecimientos han adelantado además el cierre comercial a las seis o a las tres de la tarde, mientras que otros están a la expectativa de lo que ocurra en las próximas horas.

También los comerciantes del centro de Bilbao y San Sebastián están protegiendo sus escaparates ante la amenaza de posibles saqueos y disturbios alentados en redes sociales por Blocus, en un fin de semana en el que hay convocadas en Euskadi una veintena de movilizaciones.

Este viernes la Policía Nacional detuvo a un joven de 20 años como administrador de una cuenta en redes sociales vinculada a ese colectivo desde la que convocaba una manifestación para el 31 de octubre y difundía llamamientos a provocar altercados en el centro de Bilbao.

En Barcelona, los Mossos d'Esquadra desplegarán hoy un dispositivo "de máximos" ante la nueva convocatoria de Blocus, que el pasado sábado provocó el caos en la capital catalana, al activar el nivel 4 de alerta, el máximo establecido, en previsión de una concentración "combativa" en que muchas personas puedan volver a delinquir.

El considerado como "fundador e impulsor" de Blocus España, que fue detenido este viernes en la localidad valenciana de Picanya (Valencia), pasará este sábado a disposición judicial, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en los últimos días a cinco personas relacionadas con las convocatorias para provocar disturbios, saqueos y pillaje este sábado en Valencia, entre ellos el considerado como "fundador e impulsor" de Blocus España, y otros jóvenes que enseñaban cómo confeccionar cócteles Molotov. EFE

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