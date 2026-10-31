Los seguros de viajeros y responsabilidad civil cubren a afectados por accidente de tren

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Madrid, 31 oct (EFE).- Los pasajeros de trenes accidentados están cubiertos por el seguro obligatorio de viajeros con independencia de quién sea la responsabilidad, pero también pueden ser indemnizados por el seguro de responsabilidad civil del culpable cuando se determine, con indemnizaciones más altas.

En el accidente ocurrido el pasado miércoles en la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía se produjo un choque o alcance entre un tren AVE de Renfe y un convoy de Iryo en el punto kilométrico 118, en la zona de Urda y Organ, en Toledo.

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En el caso de Renfe Viajeros, tiene contratado el Seguro Obligatorio de Viajeros con Everest Insurance (Ireland) DAC, sucursal en España, que tramita las reclamaciones por accidentes acaecidos desde el 1 de enero de 2025.

Es un seguro para indemnizar a los viajeros o a sus derechohabientes (las personas que en caso de fallecimiento del asegurado tienen derecho a percibir los beneficios del seguro) cuando sufran daños corporales en una accidente que tenga lugar en desplazamientos por medio del transporte ferroviario de Renfe.

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Además, la compañía amplió la cobertura para aquellos accidentes que sufran los viajeros en las estaciones gestionadas por Renfe Viajeros.

Iryo, por su parte, tiene suscrito un contrato de seguro obligatorio con la aseguradora AIG Europe, sucursal en España, destinado a asegurar la indemnización de los viajeros o de los derechohabientes en caso de sufrir daños corporales derivados de un accidente durante el transporte ferroviario contratado.

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Las cuantías de las indemnizaciones a los afectados se establecen en función de un baremo, que tiene en cuenta, además del fallecimiento y los daños sufridos, otras circunstancias, como si el fallecido era el cabeza de familia y de él dependían la mayoría de los ingresos de la familia, por ejemplo.

En las paginas web de las compañías hay formularios para que los afectados por accidentes los comuniquen a la aseguradora y proporcionen información para abrir el expediente.

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En cuanto a la responsabilidad civil, Renfe cuenta con un seguro suscrito con QBE Europe SA/NV, sucursal en España, para responder de los daños causados a los viajeros, a sus equipajes, al correo o a la carga transportada, a las infraestructuras ferroviarias, a los trenes y a terceros, personas o bienes, con una franquicia de un millón y medio de euros.

Asimismo, Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria y del centro de control encargado de supervisar la circulación de los trenes en tiempo real, dispone de una póliza de responsabilidad civil general de explotación y responsabilidad civil complementaria con QBE para cubrir la actividad de la infraestructura ferroviaria.

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Todo medio de transporte púbico está obligado por la ley a contratar para sus pasajeros un seguro obligatorio de viajeros, que protege ante los daños corporales que puedan sufrir en los desplazamientos tanto en los trayectos dentro del territorio nacional como en aquellos traslados a un destino extranjero que tienen su origen en España.

Everest Group es un proveedor de seguros y reaseguros con sede en Delaware (Estados Unidos), que opera a través de filiales en diferentes territorios, mientras que QBE Insurance es una aseguradora australiana con cobertura en más de 180 países y que en 2007 abrió sucursal en España.

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Por su parte, AIG es un grupo asegurador estadounidense que está presente en España desde 1974. EFE