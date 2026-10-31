Los empresarios de Ceuta denuncian el grave deterioro de su actividad por la crisis

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Ceuta, 31 oct (EFE).- La Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) ha denunciado el "grave deterioro" que está sufriendo la actividad empresarial en la ciudad por la entrada de miles de personas a finales de julio y ha pedido medidas para recuperar la normalidad.

En un comunicado, la CECE ha realizado esta reflexión tras elaborar su informe correspondiente al segundo y tercer trimestre del año, donde se deja constancia de que la entrada masiva ha tenido "consecuencias especialmente graves para el comercio, la hostelería, el turismo y numerosas actividades de servicios".

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La pérdida de clientes, la reducción del consumo, los gastos extraordinarios de seguridad y la incertidumbre sobre la recuperación de la normalidad han afectado directamente a la facturación de las empresas.

Según el informe económico elaborado por CECE, las pérdidas directas sufridas por el tejido empresarial durante el mes de agosto podrían alcanzar los 28,2 millones de euros en el escenario de mayor impacto contemplado.

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La Confederación advierte de que estas pérdidas no se limitan a un único mes, puesto que las dificultades han continuado y numerosas empresas siguen sin recuperar su actividad habitual.

Desde el inicio de la crisis, CECE ha mantenido contactos con las distintas administraciones, ha solicitado medidas urgentes de seguridad y apoyo económico y ha trasladado al Gobierno de España propuestas concretas para paliar los perjuicios sufridos por las empresas.

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"Las ayudas son necesarias pero no podemos acostumbrarnos a que la solución a los problemas de Ceuta sea compensar económicamente a las empresas por los perjuicios que sufren. Lo que necesitamos es que desaparezcan las causas que provocan esas pérdidas", señala la presidenta de CECE, Arantxa Campos.

La Confederación considera que el balance del semestre demuestra que Ceuta tiene capacidad "para mejorar sus indicadores económicos y generar empleo, pero también que esa evolución puede verse comprometida por circunstancias extraordinarias y por problemas estructurales que continúan sin resolverse".

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También insiste en que la prioridad debe ser garantizar la seguridad, recuperar la confianza y permitir que las empresas ceutíes vuelvan a trabajar con normalidad. EFE