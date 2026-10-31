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Los comercios de Barcelona operan con "normalidad" en el marco de una situación "extraña"

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Barcelona, 31 oct (EFE).- Los comercios del centro de Barcelona mantienen su actividad en la tarde de este sábado "con normalidad" aunque en el marco de una situación "extraña", definida por el blindaje de los establecimientos y la presencia policial ante la convocatoria de Blocus para saquear nuevamente las tiendas.

Los distintos canales de Blocus en las redes sociales han convocado al menos tres acciones para esta tarde en Barcelona, en plaza de Cataluña y paseo de Lluis Companys a las 17:00 horas y en el paseo de Gracia a las 20:00 horas, llamamientos que han llevado a los comerciantes del centro de la capital a blindarse para impedir pillajes y saqueos como los vividos el sábado de la pasada semana.

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El presidente de la asociación de comerciantes Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha informado a EFE de que la actividad comercial en el centro de la ciudad se ha desarrollado este sábado con "normalidad" y "presencia" de gente aunque en un ambiente, "no nos hemos de engañar, que es extraño".

Con la garantía que les ha dado los Mossos de que desplegarán un dispositivo que garantizará su actividad, los comercios de paseo de Gracia, Portal d'Angel, Rambla o Pelai -ha indicado- han trabajo "con afluencia de gente" y "absoluta normalidad" pero con "una prudencia contenida" por lo que pueda pasar.

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Jené ha señalado que esta tarde es posible que cierren sus puertas varios establecimientos, incluso de multinacionales, ya que son compañías que han sufrido también daños y pillaje en otras ciudades europeas, y que prefieren, en consecuencia, optar por la "prudencia".

El dispositivo policial de hoy se ha diseñado tras los importantes disturbios registrados en el centro de Barcelona el pasado sábado, convocados por Blocus, que se saldaron con 133 detenidos, muchos menores de edad, y más de 500 identificados.

La policía catalana confía en que el "robusto" dispositivo de los controles previos permita evitar los disturbios para no tener que acometer otra fase "más contundente", con detenciones si hay saqueos o ataques a la policía. EFE

(Foto) (Vídeo)

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