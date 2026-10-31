Espana agencias

Los árbitros ya se explican: De Burgos analiza los goles anulados al Atlético

Guardar

València, 31 oct (EFE).- El árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea explicó, tras acabar el encuentro que enfrentó este sábado al Levante y al Atlético de Madrid en el Ciutat de València, las razones que le llevaron a anular dos goles visitantes o a amonestar al técnico local, Luís Castro, y a expulsar a un utillero 'granota'.

Las declaraciones del colegiado a Movistar son las primeras que se dan de un árbitro tras un encuentro de LaLiga y llegan por una iniciativa de la patronal de los clubes, la Federación Española y el sindicato de árbitros con la idea de que en dos partidos de la jornada expliquen las razones por las que tomaron decisiones en jugadas polémicas.

PUBLICIDAD

Antes de esta primera entrevista, el colegido tuvo un recuerdo para la víctimas del accidente de Toledo y sus familiares, a los que envió un mensaje de ánimo.

"Ha habido un fuera de juego que hemos dejado seguir en el campo y desde la sala VOR nos indican que el sistema les marca un fuera de juego y simplemente tenemos que rectificar la jugada y cambiar el gol por un fuera de juego y en la segunda en el campo tomamos la decisión en el campo de anular el gol y el sistema nos confirma que teníamos razón", señaló.

PUBLICIDAD

De Burgos también dijo que amonestaron con amarilla al técnico local Luís Castro por "excederse" en las observaciones que les realizó en un momento puntual y que se expulsó a un utillero 'granota'. "Ha habido varias reclamaciones, la última ha sido una conducta incorrecta y hemos procedido a la expulsión como dice el reglamento", destacó.

El colegiado habló también de un golpe que recibió el local Iván Romero, que dijo haber sido objeto de un codazo. De Burgos señaló que ocurrió a su espalda y que le confirmó el VAR que se trató de un lance normal del juego. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 31 octubre

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 4 de las 17:00 horas

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 31 octubre

Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo |La Catedral de Toledo acogerá un funeral “dentro de unos días” por las víctimas

PP y Vox piden la dimisión de Óscar Puente, pero también el Frente Amplio, principal aliado del PSOE en las elecciones generales

Última hora del accidente de trenes en Urda, en directo |La Catedral de Toledo acogerá un funeral “dentro de unos días” por las víctimas

La mayoría de las comisiones de la acampada de Sol abandona la plaza para mudarse a los barrios y volcarse en la huelga general

La advertencia de Delegación del Gobierno sobre el fin de la protección legal precipita la salida, aunque un grupo decide resistir

La mayoría de las comisiones de la acampada de Sol abandona la plaza para mudarse a los barrios y volcarse en la huelga general

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

El especialista repasa los requisitos para pedir la prórroga y detalla además cómo puede evitarla el propietario bajando la renta o acreditando necesidad de la vivienda

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

El comprador necesita reunir 69.700 euros de ahorro previo para afrontar la entrada, los impuestos y los gastos de compraventa antes de solicitar financiación hipotecaria en Andalucía

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Comercios de varias ciudades se blindan en Halloween por temor a que las convocatorias de Blocus deriven en disturbios y saqueos como en Barcelona

Michavila (GAD3) asegura que hay un “cambio abrupto de voto” en las elecciones generales desde el accidente de Urda: “El PSOE ya no aguanta″

Esto expulsarán al aire las dos chimeneas de 70 metros de la nueva incineradora de Titulcia y que respirarán 122.000 vecinos: dióxido de azufre, monóxido de carbono, amoníaco, mercurio...

Una T, un 18 y una K: el enigma grabado en las joyas de Zapatero que la joyería Yanes no ha logrado resolver tras examinarlas

España tiene la red de trenes de alta velocidad más extensa de Europa, pero también la que menos invierte de entre las grandes economías de la zona euro

ECONOMÍA

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Eduardo Figares, abogado de vivienda: “Un inquilino puede prorrogar su contrato de alquiler dos años si acaba antes de 2028”

Un experto asesor financiero hace cuentas para comprar una casa de 250.000 euros

España está más dividida más por el pago de impuestos y las herencias de los ricos que por la sanidad o la inflación

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

DEPORTES

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”

El exentrenador de Venus y Serena Williams se rinde a Carlos Alcaraz: “El mago español se dirige hacia lo más alto”

El Atlético de Madrid rompe su maldición y asalta el liderato para meter el miedo al FC Barcelona en una jornada marcada por el luto del accidente ferroviario

A qué hora y dónde ver el Levante - Atlético de Madrid: el Cholo Simeone busca cazar el récord de Luis Aragonés en un feudo ‘maldito’

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”