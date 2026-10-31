Los árbitros ya se explican: De Burgos analiza los goles anulados al Atlético

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València, 31 oct (EFE).- El árbitro Ricardo De Burgos Bengoetxea explicó, tras acabar el encuentro que enfrentó este sábado al Levante y al Atlético de Madrid en el Ciutat de València, las razones que le llevaron a anular dos goles visitantes o a amonestar al técnico local, Luís Castro, y a expulsar a un utillero 'granota'.

Las declaraciones del colegiado a Movistar son las primeras que se dan de un árbitro tras un encuentro de LaLiga y llegan por una iniciativa de la patronal de los clubes, la Federación Española y el sindicato de árbitros con la idea de que en dos partidos de la jornada expliquen las razones por las que tomaron decisiones en jugadas polémicas.

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Antes de esta primera entrevista, el colegido tuvo un recuerdo para la víctimas del accidente de Toledo y sus familiares, a los que envió un mensaje de ánimo.

"Ha habido un fuera de juego que hemos dejado seguir en el campo y desde la sala VOR nos indican que el sistema les marca un fuera de juego y simplemente tenemos que rectificar la jugada y cambiar el gol por un fuera de juego y en la segunda en el campo tomamos la decisión en el campo de anular el gol y el sistema nos confirma que teníamos razón", señaló.

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De Burgos también dijo que amonestaron con amarilla al técnico local Luís Castro por "excederse" en las observaciones que les realizó en un momento puntual y que se expulsó a un utillero 'granota'. "Ha habido varias reclamaciones, la última ha sido una conducta incorrecta y hemos procedido a la expulsión como dice el reglamento", destacó.

El colegiado habló también de un golpe que recibió el local Iván Romero, que dijo haber sido objeto de un codazo. De Burgos señaló que ocurrió a su espalda y que le confirmó el VAR que se trató de un lance normal del juego. EFE

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