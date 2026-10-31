Leclerc lidera los ensayos para la coronación de Antonelli

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Adrián R. Huber

Madrid, 30 oct (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), con el mejor tiempo en ambas sesiones, dominó la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno. En el capitalino Autódromo Hermanos Rodríguez; donde, salvo superlativa sorpresa, el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se proclamará, de forma matemática, campeón el domingo.

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Leclerc, que acaba de cumplir 29 años, marcó el mejor tiempo del día en el segundo ensayo, en el que todos firmaron sus mejores registros con las gomas blandas. El piloto del principado de la Costa Azul cubrió los 4.304 metros de la pista mexicana en un minuto, 17 segundos y 827 milésimas,103 menos que Lando Norris (McLaren) -último campeón del mundo- y con 106 sobre otro británico, George Russell (Mercedes), que firmó el tercer crono.

Russell es segundo -a 123 puntos- en un Mundial que con casi total seguridad dejará resuelto este domingo Antonelli, que marcó el cuarto tiempo del día, a 217 milésimas del monegasco. De quien se quedó a 685, con el undécimo crono y después de que su Ferrari se quedase sin potencia antes de alcanzar la mitad de la segunda sesión, otro inglés, el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton. Tercero en la general, a 124 unidades del joven boloñés.

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Los españoles Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams) marcaron el duodécimo y el decimoséptimo crono, a 769 milésimas y a un segundo y cuatro décimas, respectivamente, de Leclerc. Y el mexicano Sergio Pérez, recién renovado con Cadillac y que disputa su Gran Premio número 300 en la categoría reina, se inscribió decimoctavo en la tabla de tiempos.

'Checo' invirtió, en su mejor intento, segundo y medio más que el monegasco, del que se quedó a un segundo y 305 milésimas, con el decimosexto registro, el argentino Franco Colapinto (Alpine).

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Ciudad de México. Un Gran Premio que se disputa por vigésima sexta vez y que por sexta ocasión -seguida- lleva la denominación de la capital del país. Este año, con dos objetivos: desde el punto de vista local, festejar a ‘Checo’; y desde el global, coronar al campeón más joven de toda la historia.

A Antonelli, de 20 años, le basta ser noveno para sentenciar el torneo. También le vale ser décimo, siempre y cuando Russell no gane. O, incluso, no puntuar, si ni este último, ni Sir Lewis logran el triunfo. En cualquiera de esos casos, Kimi se convertirá este domingo en el tercer italiano y en el primero desde que lo hiciese por última vez, hace 73 años, Alberto Ascari en ganar el Mundial de Fórmula Uno.

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Por la mañana, Leclerc ya había sido el más rápido en el primer ensayo (1:18.128), en el que mejoró en 699 milésimas a Antonelli, y en 733 al otro Mercedes, que pilotó el probador danés Frederik Vesti en sustitución de Russell.

Alonso -con mejores sensaciones que en pruebas anteriores- y Sainz marcaron el séptimo y el decimosexto crono, a un segundo y 229 milésimas y a 1.878, respectivamente, de Leclerc; en una sesión en la que el ídolo local, que acaba de prolongar tres años su vínculo a Cadillac, se inscribió decimoctavo en la tabla de tiempos. A dos segundos y 267 milésimas.

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Todos ellos reservaron gomas blandas y, de tal manera, tanto el doble campeón mundial asturiano, como Sainz -ganador en México hace dos años, que estuvo a punto de tocarse con el francés Isack Hadjar (Red Bull)- y 'Checo' marcaron su mejor tiempo con el neumático medio.

Colapinto no participó en el primer ensayo, en el que el italiano Gabriele Mini rodó con su Alpine, con el que firmó el decimocuarto tiempo, a un segundo y ocho décimas. En un entrenamiento en el que, salvo Ferrari, todos los equipos subieron a un probador a uno de sus monoplazas, hasta elevar a diez la cifra de sustitutos.

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El estadounidense Jak Crawford, que rodó con el Aston Martin del canadiense Lance Stroll, tuvo que pararlo, a falta de 13 minutos -al parecer, por un problema del ERS (el sistema de recuperación de energía)-, provocando un coche de seguridad virtual y finalizando su actuación antes de tiempo. Su compatriota Colton Herta lo hizo con el Cadillac del finlandés Valtteri Bottas.

Los japoneses Ayuma Iwasa y Ryo Hirakawa pilotaron el Red Bull del cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen -quinto en la tabla de tiempos final, a 31 centésimas de Leclerc- y el Haas del francés Esteban Ocon, respectivamente.

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Los británicos Freddie Slater y Luke Browning se subieron, de forma respectiva, al Audi del brasileño Gabriel Bortoleto -que apenas pudo rodar en la sesión vespertina- y al Williams del tailandés Alex Albon. El italiano Leonardo Fornaroli giró con el McLaren de Norris y el búlgaro Nikola Tsolov lo hizo con el RB del neozelandés Liam Lawson.

Por detrás de Vesti, tercero por la mañana, el probador mejor situado en el primer libre fue el nipón Iwasa, que marcó el quinto tiempo con el coche de Verstappen, a 985 milésimas de Leclerc; del que se había quedado, a 78 centésimas, con el cuarto tiempo, su compañero Hamilton.

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El entrenamiento vespertino arrancó con el absurdo y muy loco ‘pique’ entre Lawson y ‘Mad Max’ -piloto del 'equipo nodriza' contra líder indiscutible de la escudería austriaca-, que llegaron a tocarse y dejaron desperfectos en la decimoquinta de las 17 curvas de la pista mexicana.

Por ese motivo provocaron una pequeña interrupción, con bandera roja -causada por la acción por la que más tarde tuvieron que dar explicaciones a los comisarios-, de una sesión en la que el australiano Oscar Piastri (McLaren), décimo este viernes, se llevó un buen susto al patinar a la salida del Foro Sol poco después de que se quedara parado -a 32 minutos para el final-, sin potencia, el Ferrari de Hamilton.

Al final, un Verstappen insatisfecho con su coche, acabó quinto, a 31 centésimas de Charles y con una décima de ventaja sobre el otro Red Bull, el de Hadjar. Sexto este viernes, en unos entrenamientos que se completarán este sábado, horas antes de la sesión de calificación, que definirá la formación de salida de la carrera dominical. Prevista a 71 vueltas, para completar un recorrido de 305,3 kilómetros. EFE