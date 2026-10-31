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La princesa Leonor cumple 21 años como estudiante universitaria y heredera de la Corona

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Madrid, 31 oct (EFE).- La princesa de Asturias, Leonor de Borbón, cumple este sábado 31 de octubre 21 años inmersa en su vida de estudiante universitaria que compagina con su papel institucional como heredera de la Corona.

Tras completar su formación militar de tres años de instrucción tras pasar por el Ejército de Tierra, en Zaragoza; por la Armada, en Marín (Pontevedra) y en el buque escuela Juan Sebastián Elcano; y en la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia), la princesa Leonor comenzó su etapa universitaria, al igual que hizo su padre, el rey Felipe VI.

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Fue el pasado 7 de septiembre cuando Leonor de Borbón inició sus estudios en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), en el campus de Getafe (Madrid) donde cursará durante cuatro años la carrera de Ciencias Políticas.

Con un horario de 9:00 a 14:00 horas, sin clase los jueves, la princesa estudia materias relacionadas con la Ciencia Política, las Humanidades, el Derecho, la Economía, la Sociología, la Historia y las Relaciones Internacionales.

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La princesa Leonor compatibiliza este periodo de su educación superior, de acuerdo con el correspondiente calendario universitario, con sus compromisos institucionales como heredera de la Corona, al igual que hizo durante su formación académica internacional de dos años en el UWC College de Gales y su formación militar, en los anteriores tres años.

Así ha sido hace una semana en los actos organizados con motivo de la entrega de los premios que llevan su nombre en el Teatro Campoamor de Oviedo junto a sus padres, los reyes, y su hermana, la infanta Sofía.

Una ocasión en la que dio un paso más en su creciente papel institucional al entregar las insignias y recibir en audiencia a los galardonados en solitario, sin la presencia del resto de la familia real como había sido habitual hasta ahora.

Y en su discurso durante la ceremonia, la princesa volvió a poner el acento de los jóvenes e invocó la esperanza ante "cierto desaliento, quizá escepticismo, quizá indignación" que percibe en la actualidad y se refirió a las preguntas que se realiza la juventud en la actualidad sobre cómo mantener "el entusiasmo en estos tiempos de desencanto social profundo".

Aunque haya finalizado su formación militar no será hasta el próximo mes de julio cuando la princesa de Asturias reciba los despachos de teniente de Infantería del Ejército de Tierra, teniente de la especialidad Vuelo del Ejército del Aire y del Espacio, y alférez de Navío del Cuerpo General de la Armada de manos del rey. EFE

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