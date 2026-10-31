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La flor encara campaña de Todos los Santos con crisantemos monoflor y eucalipto en cabeza

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Madrid, 31 oct (EFE).- La producción de flores para la campaña de Todos los Santos se ha comportado bien este año, con los crisantemos monoflor y los tallos de eucalipto de acompañamiento como nueva tendencia, un material que ya está en las floristerías, donde las previsiones también son buenas.

Decorar con flores las tumbas de los cementerios puede suponer para una floristería de las zonas en las que esta costumbre está más arraigada hasta el 20 % de su facturación anual, según han apuntado a EFE Agro desde la Asociación Española de Floristas (AEFI).

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Es una de las campañas más importante del año, y los floristas han registrado estas semanas "una mayor anticipación de los encargos", una circunstancia que, según AEFI, permite "ofrecer el asesoramiento que necesita (el cliente) para rendir homenaje a sus seres queridos".

El crisantemo y el clavel son las flores tradicionalmente asociadas a estas fechas y las zonas de la costa noroeste de Cádiz y la sevillana del bajo Guadalquivir son las principales áreas de producción, aunque también se extiende por otras regiones.

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El responsable de Flor Cortada de COAG Andalucía, Luis Manuel Rivera, ha denominado "Jardín de Europa" a las 500 hectáreas de Cádiz y Sevilla donde se plantaron hace cuatro meses crisantemos, margaritas, claveles, antirrhinums, gladiolos, liliums, lisianthus, paniculatas, solidagos y gerberas, entre otras variedades.

"Las expectativas de campaña son muy buenas", ya que la flor que se está sirviendo es de "máxima calidad", ha comentado antes de apuntar que este año ha habido como novedad una fuerte demanda de "crisantemo monoflor" y de eucalipto como follaje de acompañamiento.

El presidente del Comité de Flor y Planta Viva de la patronal hortofrutícola Fepex, Juan Daniel Marichal, ha coincidido con Rivera en que la protagonista de estas fechas es el crisantemo.

Pero, a la vez, ha precisado que las personas que van habitualmente al cementerio optan para esta celebración por "encargos especiales y diferentes", con flores "más selectas" como la orquídea, la rosa -generalmente de importación- o el anthurium.

Marichal, por otro lado, ha lamentado que la exigente normativa comunitaria en materia de sustancias activas fitosanitarias para combatir las plagas en el cultivo de flor cortada se haya traducido en una menor producción en España en las últimas décadas.

Según los últimos datos procesados por la patronal hortofrutícola Fepex, España exportó flores y plantas vivas por valor de 549 millones de euros entre enero y agosto de este año, un 7 % más que en el mismo periodo anterior.

De esa cantidad, solo 90 millones correspondieron a flor cortada y 40 millones a follaje.

Las importaciones, por su parte, alcanzaron un valor de 299 millones de euros, con un crecimiento del 11 %; de esa cantidad, la flor cortada supuso 132 millones, un 13 % más que en los ocho primeros meses de 2025. EFE

(Foto)

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