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La compositora Marisa Manchado es una de las víctimas del accidente ferroviario

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Madrid, 31 oct (EFE).- La compositora Marisa Manchado, Premio Nacional de Música en 2024, es una de las víctimas del accidente ferroviario registrado en Urda (Toledo) el pasado miércoles, según ha confirmado este sábado la Asociación Madrileña de Compositores (AMCC).

Manchado viajaba ese día en tren a Sevilla para participar en un encuentro organizado por la facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, según un comunicado de la AMCC.

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La compositora tuvo una trayectoria "intensa", según la AMCC, en ámbitos como la creación artística, la investigación musical, la educación, la divulgación feminista y el asociacionismo profesional.

Fue la fundadora y la primera presidenta de la AMCC, desde su creación en 1998 hasta el año 2000.

"Marisa fue, ante todo, una mujer profundamente comprometida con la visibilidad de las creadoras y con la necesidad de revisar una historia de la música que había relegado sistemáticamente a las mujeres", recoge el comunicado de la AMCC.

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Entre sus trabajos escénicos destacan 'El cristal de agua fría', con libreto de Rosa Montero; 'Escenas de la vida cotidiana' y la ópera 'La Regenta', estrenada en 2023, con libreto de Amelia Valcárcel a partir de la novela de Leopoldo Alas, Clarín, y con colaboración del Teatro Real.

Desde la AMCC, han trasladado su "abrazo más sincero" a su familia, amistades y a todas las personas que compartieron con ella su vida y su trabajo.

Por otro lado, tanto la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) como los artistas y el personal del Teatro Real también han lamentado su fallecimiento "de manera muy sentida" y han destacado su labor para reivindicar y visibilizar el papel de la mujer en el mundo de la creación musical, donde abrió el camino a generaciones posteriores, según un comunicado del Teatro Real.

"Hoy despedimos con tristeza a una creadora cuya música, trabajo y compromiso dejan una huella profunda en nuestra cultura", ha asegurado las SGAE en una publicación en X.

El hermano de la compositora se ha despedido de ella en una carta en el diario El País, en la que ha mencionado algunos de sus recuerdos, así como la labor de Manchado en la música en España y en el "feminismo musical". EFE

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