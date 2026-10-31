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Katherine Villa: Descontaminar el agua con luz reducirá la dependencia de recursos fósiles

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Javier Díaz Plaza

Tarragona, 31 nov (EFE).- La profesora del Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) Katherine Villa, asegura que "la descontaminación del agua con luz solar puede reducir la dependencia de los recursos fósiles", un trabajo que le ha valido el Premio Nacional de Investigación para jóvenes 'María Teresa Toral', que concede el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

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Su investigación se centra en el desarrollo de sistemas fotocatalíticos capaces de aprovechar la luz para transformar contaminantes en productos químicos de alto valor y combustibles solares.

"La idea principal es aprovechar la energía del sol, una fuente renovable y abundante, para descontaminar el agua y transformar sustancias contaminantes en productos útiles. Para ello, en nuestro grupo desarrollamos materiales que captan la luz de forma eficiente y la utilizan para activar reacciones químicas de forma sostenible", explica Villa en una entrevista con EFE.

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La profesora del ICIQ, con sede en Tarragona, ha recibido esta semana el premio en Vitoria, en una gala presidida por el rey Felipe VI y la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

"Me siento profundamente agradecida y feliz por este reconocimiento. La investigación es una aventura colectiva y detrás de cada avance hay muchas personas que aportan talento, esfuerzo y confianza", afirma Villa.

Uno de los objetivos de su trabajo es descontaminar el agua mediante la luz. "Nos interesan especialmente los contaminantes que los tratamientos convencionales no siempre consiguen eliminar de forma eficaz. Hemos trabajado, por ejemplo, con colorantes, restos de fármacos, microplásticos, hormonas y bisfenol A, una sustancia utilizada en la fabricación de determinados plásticos", apunta Villa.

"Al recibir luz, nuestros materiales activan reacciones químicas que favorecen su degradación. Algunos también pueden capturarlos de forma selectiva, incluso cuando están mezclados con otras sustancias", añade la profesora.

Villa asegura que lo ideal sería poder incorporar estos sistemas como una etapa complementaria al final del tratamiento del agua. "Tenemos resultados prometedores en el laboratorio, pero para dar ese paso debemos comprobar su eficacia con aguas reales y mayores volúmenes, asegurar que los materiales puedan recuperarse y reutilizarse y verificar que los productos de la degradación sean seguros", dice.

Su investigación ha abierto nuevas vías en el diseño de micro y nanorrobots activados por la luz, con aplicaciones en la purificación del agua, las transformaciones químicas selectivas y la terapia fotodinámica.

"Los micromotores son partículas diminutas, invisibles a simple vista, que pueden nadar en un líquido convirtiendo la energía de la luz en movimiento. Lo fascinante es que la luz también funciona como un mando a distancia que nos permite activarlos, guiarlos, hacer que se agrupen o se dispersen y que recojan y transporten pequeñas cargas", señala Villa.

Con este método, Villa y su equipo buscan almacenar la energía de la luz en sustancias que después pueden utilizarse como combustibles o como materias primas para la industria.

"Hemos trabajado en la producción de hidrógeno a partir de aguas con contaminantes, en la obtención de etano a partir de CO2 y en la transformación de metano en metanol", cuenta la investigadora.

Su investigación, continúa, trata de "desarrollar formas más sostenibles de producirlas, aprovechando la luz solar y reduciendo, a largo plazo, la dependencia de los recursos fósiles".

"Una de las cosas que más me ha sorprendido es ver que podemos dibujar un camino con luz y conseguir que nuestras partículas lo sigan, como si fuera una carretera invisible", indica.

Doctora en Química por la Universidad Autónoma de Barcelona, Katherine Villa ha desarrollado una trayectoria multidisciplinar en centros de investigación de referencia en España y Europa. En 2021 se incorporó al ICIQ para crear su propio grupo de investigación y, en 2025, fue nombrada profesora de investigación ICREA. EFE

dpj/gb

(Foto)

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