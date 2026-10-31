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Illa asegura que los mossos están preparados y advierte contra "quien venga a saquear"

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El president de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha asegurado este sábado que los mossos están preparados frente a las convocatorias de este sábado y ha advertido de que habrá consecuencias para "quien venga a saquear".

Illa se ha pronunciado así en un mensaje en X en el que ha aprovechado para recordar que "la Castanyada es de todos".

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"Quien venga a saquear responderá ante la justicia, como ya están respondiendo los detenidos del día 24", ha dejado claro el president, que ha añadido: "Y nadie es culpable por su origen".

Los Mossos d'Esquadra tienen previsto desplegar este sábado en Barcelona un dispositivo de nivel 4 de alerta ante una nueva convocatoria del grupo digital Blocus, que el pasado sábado provocó el caos en la capital catalana.

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Desde que en 2019 la Comisaría General de Información de los Mossos d'Esquadra clasifica el riesgo de manifestaciones en una escala del 1 al 4, la de hoy será la segunda vez en que se activa la alerta máxima, después de que en 2021 se usara también en las protestas por el encarcelamiento de rapero Pablo Hasél, en la que grupos de "oportunistas" saquearon comercios.

La protesta de Blocus del pasado sábado, que acabó con 133 detenidos y más de 500 identificados, fue catalogada con el nivel 2 de riesgo, ya que los Mossos no tenían antecedentes para calibrar este nuevo fenómeno, sin una ideología y sin una manifestación previa que derive en incidentes: unos 500 jóvenes se dedicaron directamente a saquear comercios, quemar barricadas y atacar a la policía, emulando los disturbios de las últimas semanas en Francia.

De cara a este 31 de octubre, cuando los distintos canales de Blocus han convocado tres acciones en Barcelona -en Plaza Cataluña y paseo Lluis Companys a las 17:00 horas y en Paseo de Gracia a las 20:00 horas-, los Mossos han diseñado un dispositivo "robusto" y "de máximos" que se iniciará a las 15:00 horas con controles intensivos en el transporte público en la capital catalana y la corona metropolitana para identificar a personas susceptibles de ir a cometer disturbios.

La Policía catalana confía en que el dispositivo de controles previos será tan robusto que permitirá evitar o disuadir los disturbios, de forma que esperan no tener que aplicar una fase más contundente, con detenciones si hay saqueos o ataques a los agentes.

En cualquier caso, los Mossos han alertado a los comercios de la zona de estas convocatorias, si bien no piden que cierren preventivamente, ni tampoco llaman a la ciudadanía a no salir a disfrutar del centro de la capital catalana en una jornada que coincide con las fiestas de Halloween y un partido a las 21:00 horas del FC Barcelona.

Además, hoy también se han convocado varias protestas de Blocus en Lleida, Badalona (Barcelona), Igualada (Barcelona), Mataró (Barcelona), Girona, Terrassa (Barcelona), Gavà (Barcelona), Figueres (Girona) y Platja d'Aro (Girona), aunque en este caso han sido clasificadas como nivel 2 de riesgo, por lo que tendrán también su propio dispositivo policial. EFE

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