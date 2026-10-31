Identifican al propietario de un dron por intrusión aérea en la zona del accidente de Urda

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Toledo, 31 oct (EFE).- La Guardia Civil ha identificado una aeronave no tripulada (dron) y a su propietario por intrusión aérea en la zona del accidente ferroviario de Urda (Toledo).

Según han informado fuentes del Instituto Armado, en la tarde de este sábado se ha detectado un dron grabando en la zona en la que tuvo lugar el siniestro, que hasta el momento ha dejado 69 fallecidos.

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Su propietario ya ha sido identificado por el equipo de drones y contradrones de la Guardia Civil, que ha pedido respeto al trabajo que llevan a cabo los efectivos de este cuerpo y los servicios de emergencia.

Además, ha recordado que el vuelo no autorizado de drones constituye una infracción administrativa e, incluso, puede derivar en responsabilidad penal ya que hay un auto judicial que prohíbe la toma y difusión de imágenes de la zona del accidente. EFE

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