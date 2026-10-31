Iago Aspas: "Ha sido un día duro pero mañana saldrá el sol y pensaremos en positivo"

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Madrid, 31 oct (EFE).- Iago Aspas, delantero y capitán del Celta de Vigo, hizo autocrítica tras la derrota de este sábado frente al Rayo Vallecano, reconoció que las sensaciones fueron "malas", que el día fue "duro", pero admitió que "mañana saldrá el sol y pensaremos en positivo".

El Rayo Vallecano, con un doblete de Jorge de Frutos y otro tanto más de Unai López, goleó este sábado 3-0 en Vallecas al Celta de Vigo, que sufrió su primera derrota de la temporada como visitante.

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"Las sensaciones son malas. El rival ha sido superior, ha tenido más intensidad y ha recuperado mejor. Están acostumbrados más a este terreno de juego más pequeño, la primera que tuvieron la clavaron y hay que decir que es un duro varapalo", dijo Aspas, en declaraciones a DAZN.

"Nos han faltado los pequeños detalles que marcan el partido pero tras este varapalo pero hay que seguir. Queda Europa esta semana y seguir trabajando para mejorar. La plantilla está con energías, tenemos una plantilla larga y hay que seguir trabajando. Es un día duro, un día malo, pero mañana saldrá el sol y pensaremos en positivo", concluyó. EFE

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