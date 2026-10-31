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Hirakawa sustituye a Ocon en Haas durante el resto del Gran Premio de México

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Redacción Deportes, 31 oct (EFE).- El equipo Haas ha anunciado este sábado, sin explicar los motivos, que el japonés Ryo Hirakawa sustituirá al francés Esteban Ocon durante el resto del fin de semana del Gran Premio de Ciudad de México, decimonovena cita del Mundial de Fórmula Uno.

Hirakawa, piloto reserva del equipo desde 2025, participó en la primera sesión de entrenamientos libres del equipo estadounidense el viernes en el Autódromo Hermanos Rodríguez, antes de que Ocon volviera a la acción durante la segunda hora de entrenamientos de la jornada.

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Este sábado Haas anuncia que Hirakawa asumiría las funciones de piloto titular durante el resto del fin de semana en México.

En un comunicado emitido por el equipo se lee: "El piloto reserva del TGR Haas F1 Team, Ryo Hirakawa, sustituirá a Esteban Ocon durante el resto del Gran Premio de Ciudad de México, que se celebra del sábado 31 de octubre al domingo 1 de noviembre".

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"El piloto japonés formará equipo con su compañero Ollie Bearman en la última sesión de entrenamientos y en la clasificación del sábado, así como en el Gran Premio de 71 vueltas del domingo, que supondrá el debut de Hirakawa en la Fórmula 1. No se harán más declaraciones por el momento", agrega Haas.

Hirakawa (32), dos veces ganador del Mundial de Resistencia (2022, 2023) y ganador de las 24 Horas de Le Mans (2022) con Toyota GAZOO Racing, participó en los Libres-1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez el viernes -su tercera sesión de entrenamientos libres de la temporada al volante del VF-26- y terminando en decimoquinta posición. EFE

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