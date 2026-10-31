Giráldez: "No podemos defender tan mal como hoy"

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Madrid, 31 oct (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta de Vigo, lamentó la derrota sufrida este sábado en Vallecas ante el Rayo, la primera de la temporada como visitante, y aseguró que su equipo "no puede defender tan mal como hoy".

El Rayo Vallecano, con un doblete de Jorge de Frutos y otro tanto más de Unai López, goleó 3-0 en Vallecas al Celta de Vigo, que lleva más de treinta años sin ganar en Primera en el coliseo franjirrojo.

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"Hemos defendido mal y cuando vas a un estadio en el que pasan muchas cosas es lo que pasa. Hemos perdido duelos, situaciones de juego directo, hemos permitido al Rayo correr y no hemos tenido llegadas en superioridad al área. La sensación es mala. Hemos tenido una derrota dura y debemos reflexionar sobre ello. No podemos defender tan mal como hoy", dijo Giráldez, en conferencia de prensa.

"Si analizas las situaciones de peligro son perdidas absurdas. Hemos defendido mal las situaciones de transición y cuando defendimos bien nos reubicamos mal. Desde el 2-0 tuvimos demasiada precipitación y momentos que no hemos aprovechar. La sensación es de impotencia porque te penaliza un equipo inspirado. Han ganado con merecimiento", comentó.

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Esta derrota es la primera del Celta como visitante en LaLiga en lo que va de temporada. El único que sigue invicto es el Barcelona.

"Es el primero que perdemos fuera y los números que tenemos de visitante nos tienen que dar lecturas positivas. Igual que los siete partidos sin perder que llevábamos. Pero cuando no estas bien te penalizan en el resultado y te puedes ir con 3-0. Hay cosas que van a quedar ocultas pero hemos tenido momentos en los que debemos estar más concentrados y conectados y más en campos como éste", concluyó. EFE

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