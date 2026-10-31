García-Page pide a los españoles que se unan en el dolor por el accidente de Urda (Toledo)

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Urda (Toledo), 31 oct (EFE).- El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha pedido este sábado que "todos los españoles se unan en torno al dolor" por las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que ha dejado 69 fallecidos, y ha destacado la respuesta solidaria a la hora de donar sangre o colaborar.

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios antes de entrar a la iglesia parroquial de Urda, donde el arzobispo de Toledo y primado de España, Francisco Cerro, ha oficiado una misa funeral en memoria de las víctimas.

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El presidente de Castilla-La Mancha ha reconocido que hay una petición "unánime" de apoyo a todas las familias, y ha destacado que en los últimos días se ha producido "una inmensa solidaridad y un estado de ánimo compartido en toda España, en todos sus rincones, independientemente de las ideas de cada cual. Y eso pone muy de manifiesto también la forma de ser de los españoles".

García-Page ha confirmado que 34 personas continúan hospitalizadas en Castilla-La Mancha, 15 de ellas en la UCI, y que el número de fallecidos se mantiene en 69, a la vez que ha apuntado que los desaparecidos corresponden con las denuncias que se han presentado ante la Guardia Civil.

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A este respecto, ha recordado que a raíz del accidente del Yak-42 se modificaron los protocolos, que son "enormemente estrictos, con dobles pruebas de verificación", y que están en manos de los investigadores, a la vez que ha admitido: "Sé que es tremendo porque todos quisiéramos que pudieran descansar las familias cuanto antes, pero es la autoridad judicial y es la ley".

Ha indicado también que su Gobierno está en contacto con la autoridad judicial "para habilitar si es necesario a lo largo de la tarde-noche, en función de la luz, iluminación para que pudieran seguir adelante los trabajos de búsqueda, también de datos periciales, etcétera".

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Según ha apuntado, en los hospitales de Castilla-La Mancha se ha atendido a personas de nueve nacionalidades diferentes, aunque ha recordado que en los trenes siniestrados viajaban hasta 27 nacionalidades distintas. EFE

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