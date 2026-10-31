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Experto penalista sobre el proceso de la dana: "Nuestras leyes están pensadas para asuntos mucho más pequeños"

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Eliseu Frígols i Brines, abogado y profesor de Derecho Penal en la Universitat de València (UV), ha reflexionado sobre la causa de la dana que se instruye desde enero de 2025 en la Plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Catarroja y ha afirmado: "Nuestras leyes están pensadas para asuntos mucho más pequeños".

Los datos que arroja hasta el momento el procedimiento reflejan sus dimensiones: un total de 690 comparecientes han pasado ya ante la jueza instructora, Nuria Ruiz; se han dictado 588 resoluciones hasta el momento; y hay en torno a 40 abogados personados en este procedimiento abierto por delitos de homicidio y lesiones por imprudencia y que cuenta, por el momento, con dos investigados : la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

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El especialista ha afirmado, en declaraciones a Europa Press, que la causa de la dana es "compleja" por el número de víctimas y partes personadas, lo que hace que el procedimiento "se alargue en el tiempo". "Cuando hay tantas partes, solo con que cada una interponga un recurso, puede llevar a la jueza a dos meses para su resolución", ha expuesto.

"Y luego están otras diligencias como la toma de declaraciones tanto a testigos como a los investigados, informes u otro tipo de documentación", ha dicho, para agregar: "Cuantas más partes hay es más complicado que el asunto avance rápido porque hay muchos más obstáculos". Y ello pese a que hoy en día, el uso de las videoconferencias, reduce mucho los plazos, ha detallado.

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Así, preguntado por cuánto tiempo se podría prolongar esta causa, que ya suma dos prórrogas, ha contestado: "Depende del número de diligencias que se practiquen. Si se quisiera hacer una investigación muy a fondo, con tantas partes implicadas, la instrucción puede durar tanto como entienda la instructora que debe alcanzar para la averiguación de los hechos".

No obstante, ha aclarado que en este tipo de procedimientos no es necesario agotar todas las posibilidades en instrucción, algo diferente a lo que sucede en los sumarios: "En el procedimiento abreviado --ha aclarado-- se deben realizar las diligencias necesarias para establecer si los hechos pueden ser constitutivos de delito o no y luego ya se determina en juicio oral". En resumen, ante este tipo de procedimientos, considera: "Nuestras leyes están pensadas para asuntos muchos más pequeños".

En esta línea, Andreu Moreno, profesor de Derecho Penal en la UV y abogado de Mai Mes, una de las acusaciones populares personadas en el procedimiento judicial de la dana, ha explicado en declaraciones a Europa Press, respecto al procedimiento, que no hay un límite de prórrogas "pero se tienen que ajustar a la instrucción".

Ha señalado que la instrucción "va a buen ritmo" pero todavía quedan pruebas por practicar e informes por recibir. "Como mínimo habrá una prórroga más y calculamos que la instrucción podría alargarse otro año más", ha dicho. "La instrucción --ha añadido-- está siendo muy cuidada y garantista. Se está haciendo muy bien. En este caso, con más de 200 muertos encima de la mesa, la causa debe ser lo más garantista posible, lo que también dilata el procedimiento".

Entre otras diligencias, la jueza instructora ha citado durante la investigación a un total de 713 personas --incluidas los dos investigados-- para prestar declaración. De ellas, hasta el mismo día 29 de octubre habrán comparecido 690 ante el órgano judicial.

Junto a estas testificales, también queda pendiente de recibir contestación de la comisión rogatoria a EEUU --a Telegram y WhatsApp-- para intentar recuperar los mensajes a través de estos medios que intercambió José Manuel Cuenca, exjefe de gabinete del expresident de la Generalitat y diputado en Les Corts, Carlos Mazón, el día de la riada.

El pasado mes de julio las autoridades estadounidenses informaron a la jueza que WhatsApp "no recopila ni conserva información de contenido para sus suscriptores (usuarios)", por lo que se excluía la posibilidad de recuperación del contenido de los mensajes borrados por Cuenca, que hubiera mantenido el día de las riadas con los investigados en la causa, con el propio Mazón y con otros altos cargos.

No obstante, la magistrada pidió mantener la comisión rogatoria "al objeto de obtener los datos correspondientes a intervinientes, fecha y hora de remisión de los mensajes o comunicaciones de WhatsApp" el día de las riadas.

FIGURA DE MAZÓN, SITUACIÓN "COMPLEJA"

Eliseu Frígols i Brines, preguntado por la figura del expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón en la causa --actualmente está personado después de que hace meses la instructora pidiera investigarlo pero el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana no vio indicios de delito suficientes contra él--, ha dicho: "Lo que sucede con los aforados es que están en una situación compleja a nivel de cómo configurar su participación en el procedimiento en el que no se les investiga formalmente".

Al respecto, ha explicado que "la situación es igual de problemática con todos los aforados". "El caso de Mazón --ha añadido-- no es una excepción, sucede en otras causas donde hay posibles aforados".

En el caso del 'expresident', ha continuado, su representación y dirección letrada ha entendido que es más garantista estar en el procedimiento "y que no se haga a sus espaldas". "Nunca sabes si aciertas o yerras", ha señalado.

"El TSJCV dice que no se puede investigar a Mazón por ahora pero el problema es que, pese a esa decisión, si en el juzgado continúan preguntando por él, le crea indefensión. Le viene dada por su posición del tribunal valenciano", ha sostenido.

El letrado considera que el asunto con los aforados es "complejo" y el sistema "no está bien resuelto en la ley y genera problemas y desajustes".

Si Mazón dejara de ser aforado, ha dicho, el juzgado podría llamarle a declarar como investigado "independientemente de estar personado en causa". "Mi consideración es que Mazón está en un estatus extraño en el que están los aforados", ha dicho, y ha añadido: "Pasa en más ocasiones y el problema es que no está bien resuelto. Es algo habitual".

Por su parte, el abogado Andreu Moreno, en relación con la figura de Mazón, ha manifestado que es "un poco extraña" y ha asegurado que no había visto nada parecido anteriormente en otros procedimientos.

Opina que el posibilitarle personarse en la causa después de que la jueza haya querido imputarle es "la opción más garantista". "Es estirar el chicle de los límites de la figura para que él pueda estar sin estar", ha dicho. "Creo que es estirar las garantías del derecho penal de una forma que, luego, no se ve en otros juicios, en los que las garantías se restringen al máximo", ha añadido.

Y ha señalado: "Yo, personalmente, como jurista no lo veo mal porque al final es garantista, y ya veremos después esto cómo acaba, si sigue siendo aforado o si hay algún indicio contra él". "Creo que nadie sabe cómo se va a resolver la situación. Imagino que será viendo cada punto conforme se vaya planteando", ha dicho.

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