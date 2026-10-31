España contabiliza más de 18.000 grullas en una semana de intensa migración

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Ciudad Real, 31 oct (EFE).- España ha contabilizado al menos 18.030 grullas comunes durante la semana del 19 al 25 de octubre, en un periodo de intensa actividad migratoria hacia las principales zonas de invernada del sur y el oeste peninsular, según el boletín semanal de seguimiento de esta especie.

Así lo ha explicado este sábado a EFE el coordinador del censo nacional de grullas, José Antonio Román, quien ha señalado que Extremadura, con 4.370 ejemplares, encabeza la distribución por comunidades autónomas, seguida de Castilla-La Mancha, con 4.034, y Aragón, con 3.511.

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También destacan los registros de la Comunidad de Madrid, con 2.106 aves, y Castilla y León, con 1.243.

Por provincias, Badajoz reúne el mayor número de ejemplares, con 2.226; seguida de Cáceres y Teruel, ambas con 2.144, y Madrid, con 2.106.

En el resto del territorio sobresalen Toledo, con 1.395 grullas; Ciudad Real, con 1.187; Zaragoza, con 1.026, y Guadalajara, con 878.

Cuenca suma 571 ejemplares, mientras que Huesca registra 341, Navarra 367, Salamanca 769 y Zamora 243.

Entre las concentraciones más destacadas figura la laguna de Gallocanta, entre Zaragoza y Teruel, desde donde se observaron salidas de hasta 4.500 aves en migración el pasado día 21 y de otras 4.000 al día siguiente.

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En Extremadura, el embalse de Los Canchales, en Badajoz, registró 400 ejemplares el día 19 y más de 246 el 24, mientras que en el embalse de Borbollón, en Cáceres, se contabilizaron 185 grullas descansando durante la noche del día 20.

También en esta comunidad, el recuento provincial refleja la importancia de las áreas extremeñas como destino de las aves que avanzan hacia el oeste y el sur.

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Por su parte, el Azud de Riolobos, en Salamanca, pasó de 226 aves el 19 de octubre a 564 el día 24. En Madrid, El Pardo registró 300 grullas durante la noche y la salida del dormidero el día 20, además de otros grupos observados al día siguiente.

Castilla-La Mancha reúne 4.034 ejemplares, con Toledo a la cabeza, con 1.395, seguida de Ciudad Real, con 1.187; Guadalajara, con 878; Cuenca, con 571, y Albacete, con tres.

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Entre los registros concretos de la región figuran las 500 grullas observadas en las Tablas de Daimiel el 21 de octubre y las 800 que descansaron en la laguna de Peña Hueca, en Toledo, el día 24.

El boletín recoge observaciones de aves en paso migratorio, grupos alimentándose y concentraciones en dormideros.

Los datos documentan pasos nocturnos, llegadas al atardecer y salidas durante las primeras horas de la mañana, pautas que reflejan la continuidad del desplazamiento tras la llegada de la primera oleada migratoria. EFE

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abc/cst/ros

(Foto)