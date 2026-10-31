El vacío de los fallecidos en la dana de 2024 protagoniza la manifestación de aniversario

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València, 31 oct (EFE).- El vacío de las 234 personas fallecidas en la dana de València del 29 de octubre de 2024 ha marcado este sábado la manifestación por el segundo aniversario, que se quería que fuera silenciosa pero ha estado acompañada de continuos aplausos al paso de la cabecera.

La manifestación, convocada por más de 200 entidades sociales y sindicales, con el apoyo de las víctimas de la dana, ha cambiado de cabecera para esta ocasión, con un gran 233, ya que no ha dado tiempo a actualizar la cifra con el nuevo cómputo oficial que fijó este viernes la jueza instructora de la causa penal de 234 víctimas mortales, y el lema ‘Consell dimissió’, que ha sustituido al de‘Mazón a prisión’.

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Justo detrás de la pancarta, familiares de las víctimas vestidas de negro en señal de luto han sujetado unos cordones con los que han marcado un gran espacio vacío: el que ocuparían las más de 200 personas fallecidas en esta tragedia.

La manifestación, en la que han participado más de 3.500 personas según la cifra estimada facilitada por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, ha partido de la plaza de la Virgen, junto al Palau de la Generalitat, y ha recorrido varias calles del centro de València entre continuos aplausos del público, que han agradecido también con aplausos las víctimas que llevaban la pancarta de cabecera, hasta llegar a la plaza del Ayuntamiento.

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El recorrido lo ha abierto la música de tabaleters y dolcainers, que como en cada protesta mensual han interpretado ‘La processó de la memoria’, y dos Muixerangas han ido levantado figuras bajo un cielo encapotado que en algunos momentos ha dado paso a una fina lluvia.

A los pies del Ayuntamiento, frente al que sigue la acampada por el derecho a la vivienda, una rondalla ha interpretado una versión de ‘La dançà del velatori’, una antigua tradición valenciana en la que cuando moría un niño se danzaba, como se ha hecho aquí también.

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La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la Dana, Rosa Álvarez, ha señalado que dos años después siguen reivindicando que Carlos Mazón deje de estar aforado, abandone su escaño y asuma sus responsabilidades, y ha acusado a la alcaldesa de València, María José Catalá, de “desincentivar” la protesta al pedir que hoy no se acudiera al centro por los posibles disturbios del movimiento Blocus.

“Después de dos años en los que hemos salido pacíficamente a la calle, los violentos no nos van a sacar de la calle” para “seguir reclamando verdad, justicia y reparación”, ha afirmado la presidenta de la Associació de Víctimes de la Dana, Mariló Gradolí.

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Ha coincidido con Álvarez en que “no se han asumido responsabilidades” por lo ocurrido en 2024, ni saben “la verdad ni se ha pedido perdón”, por lo que esperan que el Tribunal Constitucional elimine el aforamiento a Mazón y se le pueda preguntar por su actuación de ese día.

En la plaza del Ayuntamiento, bajo un edificio cuya fachada no estaba iluminada, se han coreado lemas como ‘Mazón a prisión’, ‘Consell dimisión’ o ‘Partido Popular, partido criminal’.

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Tras nombrar a cada una de las 234 personas fallecidas, se ha leído el manifiesto, que destaca que llevan 24 meses saliendo a la calle para denunciar que “la negligencia de Mazón y su Consell” provocó que una gran catástrofe natural se convirtiera en “una catástrofe humana”.

Las víctimas mortales “hoy seguirían vivas de no haber sido por la dejación de las funciones del gobierno valenciano, en general, y de quién era en ese momento su president, en particular. No son muertos, son asesinados!”, han aseverado. EFE

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(foto) (vídeo)