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El Tribunal Supremo anula la sentencia que dejó sin sanción a SGAE por abuso de posición

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Madrid, 31 oct (EFE).- El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia de la Audiencia Nacional que dejó sin efecto la multa de 2.949.660 euros a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por abuso de posición dominante, según ha informado el operador privado de gestión de derechos musicales Unison.

De esta forma, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dado la razón a Unison y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que impusieron recursos de casación, y ha devuelto el caso a la Audiencia Nacional para que dicte una nueva sentencia.

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La CNMC sancionó a la SGAE en mayo de 2019 con 2,9 millones de euros por varios abusos de posición dominante en los distintos mercados de gestión de derechos musicales y audiovisuales.

La Audiencia Nacional anuló la multa porque concluyó que en 2018 la SGAE ya no ostentaba posición de dominio en el mercado relevante de gestión colectiva de derechos de autores y editores de obras audiovisuales.

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En ese sentido, entendió que eso afectaba al periodo sancionado entre 2016 y 2018 y que no coincidía correctamente el periodo de dominio con el de la conducta sancionada.

La investigación se inició en 2017 tras las denuncias de las entidades Derechos de Autor de Medios Audiovisuales, Entidad de Gestión (Dama) y Unison Rights. Todas ellas son sociedades de gestión de derechos de autor distintas a la SGAE, y han tenido varios pleitos con la entidad decana.

En este caso, aseguraban que la SGAE impuso condiciones estatutarias y contractuales que obligaban a sus socios a entregarles la gestión de la totalidad de sus derechos de propiedad intelectual y no solo una parte, lo que consideraban un abuso.

El consejero delegado de Unison, Jordi Puy, ha indicado en un comunicado que, en la gestión de derechos musicales, la SGAE sigue siendo "dominante" en relación a la decisión del Tribunal Supremo.

"Los creadores tienen derecho a elegir quién gestiona sus derechos y a hacerlo sin obstáculos", ha añadido. EFE

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