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El Racing, invicto en casa, desafía a un Real Madrid que quiere su sexta victoria seguida

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Santander/Madrid, 31 oct (EFE).- El Real Madrid buscará en El Sardinero (domingo, 1 de noviembre, 16:15 horas CET) su sexta victoria consecutiva después del parón de selecciones ante un Racing que no ha perdido ningún partido como local esta temporada y ha sumado en casa los once puntos que lleva en LaLiga.

El último enfrentamiento del Madrid con el Racing fue en febrero de 2012, también con Jose Mourinho en el banquillo merengue. El conjunto de Santander no gana al equipo blanco en partido oficial desde abril de 2007, cuando se impuso, también en su feudo, por 2-1. Desde entonces, se han medido en diez ocasiones, con un balance de 9 victorias para los blancos y un empate.

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Los de Jose Mourinho afrontan el segundo de una racha de cuatro encuentros consecutivos fuera de casa, después de superar en el Camp Nou el primer gran escollo del curso, al imponerse al Barcelona por 1-2.

Los blancos han podido descansar esta semana, exentos de las primeras rondas de la Copa del Rey. Después de la exigencia del 'Clásico', y con compromiso de Liga de Campeones en Atenas el próximo miércoles, cabe esperar que el técnico portugués realice de nuevo cambios en su once.

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En la portería, regresaría un Courtois que se perdió el partido de Barcelona por un proceso gripal. Valverde parece abonado al lateral derecho, pero entrenó al margen del grupo en las sesiones de miércoles, jueves y viernes tras retirarse del 'Clásico' con molestias en la pierna derecha.

También podría ser turno de descansar para Cucurella por la izquierda. Huijsen, Konaté y Rüdiger se reparten casi equitativamente los puestos de centrales, y la puerta ya está abierta para un Éder Militao que regresó de su lesión ante el Sevilla.

El centro del campo apunta a una combinación de jugador más técnico y jugador más físico, una de las enseñanzas que Mourinho afirmó extraer después de ganar al Barcelona. El luso ha utilizado siete dobles pivotes diferentes en 13 partidos oficiales esta temporada.

Por delante, Bellingham y Mbappé han sido indiscutibles en las alineaciones del técnico portugués. Diomande ha aprovechado su oportunidad de ganarse el puesto, y en la banda opuesta queda un hueco para hombres como Endrick, titular ante el Sevilla.

No estará Vinícius, que cumple el tercero de sus cuatro partidos de sanción en LaLiga tras ser expulsado ante el Villarreal por agarrar del pelo a Saliba. Raúl Asencio y Rodrygo todavía no entrenan con sus compañeros y es duda Mendy, que aún no ha entrado en ninguna convocatoria.

Por parte del Racing, el partido supondrá un reencuentro para Sergio Canales, que volverá a medirse al Real Madrid de Mourinho, con quien coincidió durante su etapa en el conjunto blanco. En 2010, con 19 años, llegó al club madrileño procedente del Racing, no tuvo demasiado protagonismo y abandonó la entidad un año después para incorporarse al Valencia.

José Alberto López no podrá contar con Jorge Salinas, que cumplirá ciclo de tarjetas este domingo, por lo que Aarón Martín ocupará su lugar en el lateral izquierdo.

En ataque, el conjunto cántabro buscará generar peligro a partir de los pases filtrados de Iñigo Vicente y las carreras al espacio de Yassir Zabiri, que suma ocho tantos y solo es superado en la tabla de goleadores por Kylian Mbappé y Raphinha.

Andrés Martín no entrenó este viernes por "unas ligeras molestias", según señaló su técnico en rueda de prensa, una circunstancia que podría dar entrada en el once a Pablo García, opción habitual del entrenador asturiano para refrescar el ataque.

- Alineaciones probables:

Racing: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Aarón; Pablo García, Iván Martín, Canales, Prati, Vicente; Zabiri.

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Bernardo Silva, Camavinga; Endrick, Bellingham, Diomande; y Mbappé.

Árbitro: por designar.

Estadio: El Sardinero, de Santander.

Hora: 16.15 CET (15.15 GMT). EFE

aas/acg/jpd

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