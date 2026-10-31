El PSOE exige la retirada de pintadas con insultos al socialismo en el cementerio de Ceuta

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Ceuta, 31 oct (EFE).- El PSOE de Ceuta ha condenado este sábado las pintadas con "graves insultos" al partido, a sus militantes y a sus representantes que han sido hechas en el muro del cementerio de Santa Catalina, y ha exigido al Gobierno local su retirada inmediata.

En un comunicado, el PSOE ha advertido que las pintadas llevan semanas sin ser eliminadas pese a tratarse de un cementerio de titularidad municipal, con operarios destinados a su mantenimiento, por lo que los socialistas consideran inexplicable que el Ejecutivo ceutí no haya actuado todavía.

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La exigencia "cobra especial urgencia" ante la festividad de Todos los Santos, este domingo, cuando miles de ceutíes acudirán a Santa Catalina a visitar a sus seres queridos.

"Resultaría además impropio que esas familias se encontraran estos mensajes en un espacio destinado al duelo, al recuerdo y al descanso de quienes allí reposan", ha advertido el PSOE, que acompaña la denuncia con una fotografía de las pintadas que incluyen insultos a los socialistas y a su líder nacional, Pedro Sánchez.

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La portavoz de la Gestora del PSOE de Ceuta, Sandra López Cantero, subraya que "ninguna discrepancia política justifica ataques ni insultos y que la libertad de expresión no puede confundirse con el desprecio, la intimidación o el vandalismo".

"Quien no comparta las posiciones socialistas tiene todo el derecho a expresarlo, pero nadie tiene derecho a convertir el espacio público en un escenario de odio", ha dicho.

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Para los socialistas, la dejadez del Gobierno de Juan Jesús Vivas en este caso "equivale a permitir ataques a una fuerza política con representación institucional, ya que cada día que las pintadas permanecen en el muro se consolida una imagen de desprecio a la democracia impropia de un lugar que merece el máximo respeto". EFE