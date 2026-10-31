El impulsor de Blocus España y otro detenido pasan este sábado a disposición judicial

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València, 31 oct (EFE).- El considerado como "fundador e impulsor" de Blocus España, que fue detenido este viernes en la localidad valenciana de Picanya (Valencia), pasará este sábado a disposición judicial, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.

También lo ha hecho, sobre las 09:00 horas, otro de los detenidos por instigar a saquear comercios en València, un joven de 18 años que fue arrestado en Alfafar y que, según la Policía Nacional, enseñaba a sus seguidores en redes sociales cómo fabricar cócteles Molotov y cómo comportarse en los saqueos.

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Según han indicado a EFE desde la Policía, este joven ha pasado sobre las nueve de la mañana a disposición del juzgado de guardia de Catarroja (Valencia).

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en los últimos días a cinco personas relacionadas con las convocatorias para provocar disturbios, saqueos y pillaje este sábado en València, entre ellos el considerado como "fundador e impulsor" de Blocus España, y otros jóvenes que enseñaban cómo confeccionar cócteles Molotov.

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Tres de estos jóvenes han sido detenidos en la provincia de Valencia (uno en la capital, uno en Alfafar y otro, el considerado fundador de Blocus España, en Picanya), y otros dos en Bilbao y Lleida, también vinculados con la convocatoria de algaradas en València.

La primera de estas detenciones se produjo el miércoles en València, se trata de un menor de 17 años, que contaba con antecedentes policiales y que cumplía condena en régimen abierto, según informó la Fiscalía de Menores, considerado el creador de los canales de comunicación Blocus Vlc en los que se instigaba a saquear comercios de la ciudad.

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La Fiscalía de Menores decretó su internamiento en un centro especializado como medida cautelar.

La segunda detención se conoció el viernes y fue la de un joven de 18 años efectuada en Alfafar y que, según la Policía Nacional, enseñaba a sus seguidores en redes sociales cómo fabricar cócteles Molotov y cómo comportarse en los saqueos. El joven ha pasado este sábado a disposición del juzgado de Catarroja.

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El tercero de los detenidos en la provincia de Valencia fue capturado en Picanya y es considerado por la Guardia Civil como el "fundador e impulsor" de Blocus España, una organización de la cual llegó a presentarse como líder en vídeos difundidos a través de Telegram.

Los investigadores creen que está relacionado tanto con los disturbios que se produjeron el pasado 24 de octubre en Barcelona, como con las movilizaciones, a través de redes sociales, para provocar otros similares este sábado en València.

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Está previsto que el detenido pase también este sábado a disposición del juzgado, según la Guardia Civil. EFE