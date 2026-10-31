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El Gobierno destina 690.000 euros a diez asociaciones para promover valores democráticos

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Madrid, 31 oct (EFE).- El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha concedido subvenciones a diez asociaciones por un importe total de 690.000 euros para proyectos dirigidos a la población joven con el fin de reforzar su adhesión a los valores democráticos, frenar la polarización y combatir la desinformación.

El Boletín Oficial del Estado publica este sábado el real decreto de concesión directa -sin convocatoria abierta- de estas subvenciones, la mayor de las cuales, con un importe de 120.000 euros, recae en la asociación Ruta al Exilio para el proyecto 'Democracia con memoria', que busca educar a los jóvenes sobre memoria histórica.

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La asociación Concomitantes recibe 90.000 euros para el proyecto 'Confabular democracia', que desarrolla dos obras artísticas participativas e implica a jóvenes y comunidades locales en la reflexión sobre la democracia y el futuro.

También recibe 90.000 euros EPA!-Jóvenes Rurales, con los que se pondrá en marcha un proyecto para fomentar la participación de jóvenes rurales en las decisiones de sus municipios.

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Le siguen, por importe, los 80.000 euros que se conceden individualmente a ZEMOS98 y a Coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas, para promover valores democráticos mediante el arte en el primer caso y para poner en valor la universidad pública en el segundo.

La Asociación Cultura, Educación e Innovación Social logra 70.000 euros para una iniciativa que tiene como objetivo conocer la historia de España utilizando el arte como herramienta didáctica.

El proyecto 'Diálogos intergeneracionales' de Ideas en Guerra recibe 40.000 euros, el mismo importe que servirá a Cultura Desarrollo y Arte para poner en marcha una actividad en el barrio madrileño de Tetuán.

Mujeres Migrantes y Hazlo Accesible reciben también 40.000 euros respectivamente, para un proyecto que reflexiona sobre la democracia y otro sobre jóvenes en situación de vulnerabilidad. EFE

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