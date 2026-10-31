El Gobierno destina 690.000 euros a diez asociaciones para promover valores democráticos

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Madrid, 31 oct (EFE).- El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha concedido subvenciones a diez asociaciones por un importe total de 690.000 euros para proyectos dirigidos a la población joven con el fin de reforzar su adhesión a los valores democráticos, frenar la polarización y combatir la desinformación.

El Boletín Oficial del Estado publica este sábado el real decreto de concesión directa -sin convocatoria abierta- de estas subvenciones, la mayor de las cuales, con un importe de 120.000 euros, recae en la asociación Ruta al Exilio para el proyecto 'Democracia con memoria', que busca educar a los jóvenes sobre memoria histórica.

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La asociación Concomitantes recibe 90.000 euros para el proyecto 'Confabular democracia', que desarrolla dos obras artísticas participativas e implica a jóvenes y comunidades locales en la reflexión sobre la democracia y el futuro.

También recibe 90.000 euros EPA!-Jóvenes Rurales, con los que se pondrá en marcha un proyecto para fomentar la participación de jóvenes rurales en las decisiones de sus municipios.

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Le siguen, por importe, los 80.000 euros que se conceden individualmente a ZEMOS98 y a Coordinadora de representantes de estudiantes de universidades públicas, para promover valores democráticos mediante el arte en el primer caso y para poner en valor la universidad pública en el segundo.

La Asociación Cultura, Educación e Innovación Social logra 70.000 euros para una iniciativa que tiene como objetivo conocer la historia de España utilizando el arte como herramienta didáctica.

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El proyecto 'Diálogos intergeneracionales' de Ideas en Guerra recibe 40.000 euros, el mismo importe que servirá a Cultura Desarrollo y Arte para poner en marcha una actividad en el barrio madrileño de Tetuán.

Mujeres Migrantes y Hazlo Accesible reciben también 40.000 euros respectivamente, para un proyecto que reflexiona sobre la democracia y otro sobre jóvenes en situación de vulnerabilidad. EFE

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