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El Espanyol se recompone antes de la era Sarabia

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El Espanyol amarró un balón de oxígeno de alto valor en su última victoria contra el Villarreal (0-1), después de ser eliminado de la Copa del Rey contra el Sestao (4-3) y de sumar un punto de los anteriores quince en LaLiga, escenario que provocó la destitución del entrenador Manolo González.

El triunfo de los blanquiazules llegó en un momento de clara incertidumbre. Al adiós de González se sumaron las dudas sobre los futbolistas, también señalados por la dirección general deportiva, el anuncio de Eder Sarabia como nuevo técnico y el liderazgo instantáneo de Sergio García desde el banquillo como interino.

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Estos tres puntos llevan la firma de Sergio García, exfutbolista y ahora técnico del filial catalán, que conectó al equipo de nuevo a la competición liguera. De hecho, el Espanyol ganó por primera vez desde el 12 de septiembre (contra Osasuna, 0-2) y volvió a dejar la portería a cero cinco jornadas después.

El escenario en el banquillo periquito es ahora una incógnita. Eder Sarabia arrastra una sanción de cuatro partidos, de los cuales ha cumplido dos, desde su etapa como entrenador del Elche. Su debut oficial con el Espanyol llegará, de esta forma, el 20 de noviembre contra el Athletic en San Mamés.

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Sarabia estuvo ayer en el Estadio de la Cerámica y será presentado este martes. Pese a no poder estar directamente en el banquillo en los siguientes compromisos, a partir de este domingo ya se hará cargo del proyecto dirigiendo el entrenamiento del primer equipo en la Ciudad Deportiva Dani Jarque.

Los futbolistas han reconocido que han vivido días difíciles. "Hemos sabido cambiar muy rápido el chip después de una semana muy dura y muy complicada para todos. Nos quedamos con la reacción. Hemos sido capaces de plantarnos con las ideas claras y sacar los tres puntos", afirmó el lateral Roger Hinojo al club.

Por su parte, su compañero Omar El Hilali, también lateral, se mostró satisfecho por el trabajo del grupo y ha lamentado la destitución de Manolo González: "Cuando no hay resultados, por desgracia el primero que se va siempre es el míster. Hablo en nombre del grupo, estamos agradecidos por el trabajo que ha hecho".

El futbolista define la victoria contra el Villarreal como una "liberación". Con Sergio García en el banquillo, el Espanyol ha firmado el punto, o los tres puntos, de inflexión que buscaba, ante un rival de entidad y, a falta de cerrar la jornada, está fuera del descenso. Llega el turno ahora de la era Sarabia. EFE

dpb/gmh/jpd

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