El español Izan Guevara avisa a sus rivales con el mejor tiempo

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Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Izan Guevara (Boscoscuro) ha avisado a todos sus rivales de sus intenciones al conseguir el mejor tiempo del fin de semana en la segunda tanda de entrenamientos libres del Gran Premio de Malasia de Moto2, en el circuito de Sepang.

Guevara paró el cronómetro en 2:03.567, en tanto que el líder del mundial, Manuel González (Kalex) se centró en comprobar el desgaste de los neumáticos a la distancia de carrera y acabó decimoctavo.

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Al contrario que en Moto3, los pilotos de Moto2 comenzaron con un ritmo algo más lento que el del primer día, con el belga Barry Baltus (Kalex) como primera referencia con un tiempo de 2:04.120.

En tanto, el mejor registro del viernes había sido para el español Manuel González (Kalex), con 2:03.737, décimo en los minutos iniciales de esta segunda sesión libre.

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Con Baltus como líder, tras su estela y en la misma segunda vuelta, el español Daniel Holgado (Kalex) paró el cronómetro en 2:04.337, seguido por Iván Ortolá (Kalex), Izan Guevara (Boscoscuro) y Alex Escrig (Forward) con escasas milésimas de segundo entre todos ellos.

Hubo estrategas bien diferenciadas de los pilotos de Moto2, con alguno centrándose en lograr un buen ritmo de carrera con neumático usado en la primera parte de la sesión, para montar neumático nuevo al final de la misma, como fue el caso de Izan Guevara, en tanto que otros rodaron de principio directamente con neumáticos nuevos, como Baltus u Holgado.

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El campeón del mundo de Moto3 en 2024, el hispano colombiano David Alonso (Kalex), fue de los que montó el neumático nuevo al final para ascender hasta la tercera posición, 2:04.257, lo mismo que Izan Guevara, quien se encaramó a la primera plaza con 2:03.567, que ya era el mejor tiempo del fin de semana para la categoría.

Con Izan Guevara líder, tras su estela acabaron Barry Baltus, David Alonso, el checo Filip Salac (Kalex) y Daniel Holgado en las primeras posiciones. EFE

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