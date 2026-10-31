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El español Daniel Holgado logra su segunda 'pole' de la temporada, cerca del récord

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Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El español Daniel Holgado (Kalex) ha logrado su segunda 'pole position' de la temporada al ser el más rápido, muy cerca del récord, en la clasificación para el Gran Premio de Malasia de Moto2, que se disputará mañana, domingo, en el circuito de Sepang.

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Holgado, que suma su sexta 'pole' de Moto2 y la segunda de 2026 tras la de Brasil, paró el cronómetro en 2:02.875, el único piloto que rodó en ese segundo, a sólo 16 milésimas de segundo del récord que estableció el año pasado en 2:02.859.

El líder del campeonato, Manuel González (Kalex), acabó noveno la clasificación, mientras que su rival por el título, Izan Guevara (Boscoscuro), fue tercero.

Después de los problemas que tuvo durante la práctica, Alex Escrig (Forward) supo enmendar la situación al lograr el mejor tiempo a las primeras de cambios en la primera clasificación, 2:03.459, por delante del hispano colombiano David Alonso (Kalex), el checo Filip Salac (Kalex) y el italiano Celestino Vietti (Boscoscuro).

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Vietti deberá perder tres posiciones en la formación de salida que consiga por entorpecer el ritmo de sus rivales al rodar demasiado despacio en la trayectoria buena durante la práctica oficial.

Aún tenían una segunda oportunidad de mejorar sus tiempos los pilotos de la primera clasificación, aunque Alex Escrig decidió reservarse ya para la segunda clasificación al haber conseguido una ventaja de más de medio segundo respecto a su inmediato perseguidor en el primer 'time attack'.

Acertó Alex Escrig, pues aunque algunos pilotos marcaron uno de los parciales en vuelta rápida, no lograron mantener el ritmo en todos ellos, y con él como líder, pasaron a la segunda clasificación David Alonso, Filip Salac y Celestino Vietti.

Nadie perdió el tiempo para salir a pista en la segunda clasificación, en la que Izan Guevara (Boscoscuro) fue el primer líder con 2:03.486, con Alonso López (Kalex) pegado a su rueda, pero ambos superados instantes más tarde por Daniel Holgado (Kalex), 2:03.355, y Ángel Piqueras (Kalex), con 2:03.416.

Mientras, el italiano Celestino Vietti, que venía de salvar una caída en la primera clasificación, se fue por los suelos en la curva quince cuando estaba a punto de completar su vuelta rápida inicial.

Prácticamente todos los pilotos decidieron entrar en sus talleres a cambiar el neumático trasero, apto para una sola vuelta como los de las más grandes MotoGP, quedándose en pista solamente Alex Escrig y el japonés Taiyo Furusato (Kalex), que entraron poco después.

Nueva salida a pista y el objetivo de todos los pilotos no era otro que 'cuadrar' todos los parciales para conseguir una buena vuelta, entre ellos el líder del campeonato, Manuel González, por entonces sexto a 379 milésimas del tiempo de su rival en el campeonato.

Y fue Daniel Holgado el primero en conseguirlo y en bajar del 2;03 al rodar en 2:02.875, lo que le dejaba a 16 milésimas de segundo del récord que él mismo estableció el año pasado con 2:02.859.

Holgado le 'endosó' más de medio segundo a su inmediato perseguidor, Ángel Piqueras, con Izan Guevara por entonces tercero, mientras Manuel González intentaba mejorar la novena plaza a la que se vio relegado en ese tramo final de la clasificación.

González hizo un buen primer parcial, pero falló en el resto, con susto incluido en la curva nueve, lo que le dejó inamovible en la novena posición.

Así, la primera línea fue para Daniel Holgado, Ángel Piqueras e Izan Guevara, con David Alonso, Alonso López y Collin Veijer en la segunda; Alex Escrig, Daniel Muñoz y Manuel González en la tercera, e Iván Ortolá, Mario Aji y Senna Agius, en la cuarta. EFE

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