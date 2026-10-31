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El encarecimiento de la energía eleva la factura eléctrica de octubre a máximos de 2022

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Madrid, 31 oct (EFE).- Este octubre se ha convertido en el mes con la factura eléctrica de un consumidor tipo con tarifa regulada o PVPC más elevada de los últimos cuatro años, coincidiendo con el encarecimiento de la energía, en máximos desde el último trimestre de 2022, y la subida de los futuros, su otra referencia.

Según el simulador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el recibo de un suministro con una potencia de 4,4 kilovatios (kW), un consumo mensual de 60 kilovatios hora (kWh) en horario punta, 70 kWh en llano y 120 kWh en valle y fecha de facturación hasta este 30 de octubre ha superado los 80 euros.

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Se trata de un 8 % más que en septiembre; un 29 % más en comparativa interanual; y un 41 % más que la media de los tres octubres anteriores, que fue de 57 euros.

No obstante, hay que tener en cuenta que las facturas de este décimo mes, tanto en 2025 como en 2026, cuentan con unos impuestos eléctricos normalizados, a diferencia de lo sucedido en otras ocasiones en las que el Gobierno ha aplicado una rebaja fiscal para mitigar el impacto económico de 'shocks', como la guerra en Ucrania.

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En cualquier caso, todavía se encuentra lejos de los máximos históricos alcanzados en los primeros trimestres de 2022, antes de la implantación de medidas como el "tope al gas", cuando un consumidor tipo de las mismas características llegó a pagar 123 euros (marzo).

La diferencia principal entre los recibos de los dos últimos ejercicios se encuentra en el término variable, en concreto, en el coste de la energía, que ha pasado de unos 30 euros en octubre del año pasado a 42 euros en el acumulado de estas cinco últimas semanas.

Esta circunstancia ha incrementado, por tanto, el importe abonado en concepto de impuesto eléctrico del 5,11 %, que se multiplica por la suma de término fijo más término variable más financiación del bono social. También del IVA, que se aplica sobre el precio final de la energía empleada en el hogar.

Uno de los factores que ha contribuido a este repunte de la factura se encuentra en el mercado mayorista de la electricidad o 'pool', una de las referencias para los consumidores con tarifa regulada, que ha marcado en octubre un precio medio de 165 euros/megavatio hora (MWh).

Este nivel, el más alto en cuatro años, se ha registrado en un mes de máximos anuales, elevada generación nuclear e incertidumbres geopolíticas que han acrecentado la volatilidad en los mercados energéticos.

De hecho, solo en una sesión, el precio medio bajó de los tres dígitos. En otra veintena superó los 100 euros/MWh, y en cinco ocasiones sobrepasó la barrera de los 200 euros/MWh.

Es más, en la última semana, el 'pool' ha batido su techo anual en dos sesiones consecutivas: jueves 29 (231,02 euros/MWh) y viernes 30 (244,69 euros/MWh).

Esta tesitura está vinculada a la escalada de la cotización de gas en un contexto que sigue condicionado por la guerra en Oriente Próximo y la situación en el estrecho de Ormuz, corredor energético internacional.

Así, el gas europeo TTF ya ha superado los 100 euros/MWh, el triple que hace un año, lo que hace que recurrir a él para producir electricidad resulte costoso.

Impuestos y costes fijos (peajes, cargos y ajustes del sistema) al margen, el precio para los usuarios con PVPC depende en un 45 % del mercado mayorista diario y en un 55 %, de una cesta de futuros. Pero no ha sido de esta forma siempre.

Antes de 2024, la PVPC dependía exclusivamente del 'pool'; sin embargo, a raíz de la crisis energética que sucedió a la invasión rusa de Ucrania, en 2022, el Gobierno modificó la metodología de cálculo a fin de reducir la exposición de los pequeños consumidores a la fuerte volatilidad del mercado mayorista.

La opción escogida fue combinar el precio diario con productos mensuales, trimestrales y anuales, que fueron ganando peso de manera progresiva (25 % en 2024, 40 % en 2025 y 55 % a partir de 2026).

En cualquier caso, la incertidumbre geopolítica también impacta sobre los futuros de la electricidad de OMIP.

A pesar de haber frenado su avance en la última sesión, ascienden a 193 euros/MWh para noviembre; a 169,25 euros/MWh para el primer trimestre de 2027; y a 130,4 euros/MWh para el conjunto del próximo año. Solo los futuros para 2027 han repuntado más de un 70 % respecto a lo que marcaban hace justo dos meses.

Este mercado proporciona señales de precios a inversores e industrias. EFE

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