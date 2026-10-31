El dispositivo policial en Barcelona efectúa 450 identificaciones y levanta 15 actas

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Barcelona, 31 oct (EFE).- El férreo dispositivo policial desplegado este sábado en el centro de Barcelona por los Mossos d'Esquadra y la Guardia Urbana ha efectuado desde las 16.00 y hasta las 18:30 horas un total de 450 identificaciones, aunque no se ha practicado ninguna detención.

Según ha informado la Policía catalana, los agentes han levantado 15 actas por la posesión de objetos susceptibles de ser empleados en las acciones contra comercios previstas por el grupo Blocus, como armas blancas o pasamontañas.

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Los Mossos y la Guardia Urbana han organizado en la tarde de este sábado un fuerte dispositivo en el centro de Barcelona que incluye la identificación de jóvenes que desean acceder a la plaza de Catalunya y el paseo de Gràcia.

Precisamente, uno los lugares más controlados ha sido el exterior de la tienda de Apple, que se sitúa en la confluencia de ambas céntricas vías, donde en un determinado momento se ha llegado a identificar a una veintena de personas.

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Los Mossos han comenzado a las tres de la tarde a desplegarse por el centro de Barcelona y otras localidades de Cataluña con un dispositivo "de máximos" tras la convocatoria en los pasados días en las redes sociales de manifestaciones violentas.

Los distintos canales de Blocus convocaron al menos tres acciones en Barcelona, en plaza de Catalunya y paseo de Lluis Companys a las 17:00 horas y en el paseo de Gràcia a las 20:00 horas, llamamientos que han llevado a los comerciantes del centro de la capital a blindar sus escaparates para impedir pillajes y saqueos como los vividos el sábado de la pasada semana.

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Los Mossos, en colaboración con otros cuerpos y policías locales, tienen activado en Barcelona el nivel 4 de alerta, el máximo establecido por el protocolo.

Algunos accesos de las estaciones de Metro del centro de la ciudad, líneas de autobús o estaciones de Bicing se han cerrado en el marco del operativo policial.

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La mayoría de comercios de la zona permanecen abiertos pero blindados y con sus escaparates protegidos para evitar saqueos y roturas. EFE

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