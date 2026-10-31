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El director del Dakar considera que el de Marruecos será “más duro que en Arabia Saudí”

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Madrid, 31 oct (EFE).- El director del Dakar, David Castera, valoró la próxima edición de 2027, en la que el famoso y exigente raid se correrá en Portugal y Marruecos, y no quiso mojarse sobre la posible presencia de Fernando Alonso, pero aseguró que será un Dakar “con muchas cosas distintas” y que “puede ser más duro que en Arabia Saudí”.

El francés confirmó a los medios de comunicación que hubo otras opciones, pero que la mejor era el país africano (además del luso) por “su cultura, su capacidad de reacción o la presencia de grandes infraestructuras” e incidió en que para la organización en todo momento fue el “plan A” una vez se supo que no podría celebrarse en Arabia Saudí, como en los últimos años, por los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen.

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Al respecto del conflicto, analizó que “en el momento en el que el conflicto tuvo más fuerza, hablamos con ellos que era mejor no ir este año y esperar uno más". "Estamos contentos de volver a los orígenes, pero es un paréntesis antes de volver de nuevo en 2028 a Arabia Saudí”, añadió.

“Puede ser más duro que en Arabia Saudí, es totalmente diferente. 500 kilómetros en Marruecos son como 800 en Arabia”, dijo Castera sobre la 49.ª edición del Rally Dakar de 2027, que saldrá de la región portuguesa del Algarve el 9 de enero y concluirá en Marrakech (Marruecos) el día 23 de ese mes.

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Será un recorrido de 7.824 kilómetros, con 4.341 de etapa especial. El prólogo y el primer tramo cronometrado serán en suelo portugués, en la tercera ocasión que es punto de partida de la carrera, y los otros once tramos y la jornada de descanso en Marruecos, país que fue zona de paso de la prueba durante catorce años, hasta 2007.

La competición, que regresa a África veinte años después, pasará por España solo para hacer un “transfer” al barco y, según Castera, existe la posibilidad de que se haga un “control de paso” para que los aficionados españoles puedan ver a los protagonistas, pero no está confirmado.

Precisamente España estuvo interesada en ser sede de la prestigiosa competición, pero la organización “no podía esperar” y necesitaba certezas debido al escaso margen para gestionar un evento de esta envergadura.

En este sentido, afirmó que el reto logístico de tener que encontrar un nuevo país en el que disputar la prueba fue “el desafío más grande” de su vida como organizador, pero considera que será un “Dakar divertido” porque trató de “esquivar lo clásico” y “buscó cosas nuevas y distintas”.

"Hay que entender que cuando haces un evento en poco tiempo hay que ir directamente a lo que sabes que va a funcionar", aseveró.

La organización anunció este viernes que el Dakar contará con 350 participantes, pero el directivo quiso matizar que la lista final de inscritos “se publicará a finales de noviembre”, ya que hay que esperar a la reacción de los participantes para ver cómo van a evolucionar las cifras de inscritos.

“Hemos empezado a trabajar en la edición 50 para que sea algo diferente y especial. Estoy preparando sorpresas”, concluyó Castera. EFE

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