Espana agencias

El campeón en título, Máximo Quiles, suma su cuarta 'pole position'

Guardar

Juan Antonio Lladós

Redacción deportes, 31 oct (EFE).- El campeón en título, el español Máximo Quiles (KTM), ha conseguido sumar su cuarta 'pole position' de la temporada al ser el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de Malasia de Moto3, que se disputa en el circuito de Sepang.

PUBLICIDAD

Con un tiempo de 2:10.396, Máximo Quiles logró el primer puesto de entrenamientos, algo que ya había logrado en las carreras de España (Jerez de la Frontera), Francia (Le Mans) y Países Bajos (TT Assen).

Quiles no pudo acercarse al récord de la categoría, que desde 2024 ostenta el también español Adrián Fernández (Honda), con 2:09.542.

El español Adrián Cruces (KTM), el italiano Guido Pini (Honda), el japonés Ryusei Yamanaka (KTM) y el hispano argentino Marco Morelli (KTM) fueron quienes consiguieron el pase de la primera a la segunda clasificación, en la que el indonesio Veda Pratama (Honda) fue la primera y exigua referencia.

PUBLICIDAD

Aunque Pratama es uno de los ídolos en Malasia, junto al 'local' Hakim Danish, su primera posición duró poco, superado por el australiano Joel Kelso (Honda), al que también batió el italiano Matteo Bertelle (KTM).

En ese primer intento también se puso entre los mejores David Almansa (KTM), aunque fueron sus compatriotas Álvaro Carpe (KTM), 2:10.604, y Brian Uriarte (KTM), 2:10.626, los que comandaron la tabla de tiempos en la segunda vuelta completa de todos los pilotos.

Los neumáticos de Moto3 dan la opción de protagonizar varias vueltas rápidas consecutivas y así fue como David Almansa en su tercera vuelta se puso líder con 2:10.571, apenas 33 milésimas más rápido que Álvaro Carpe.

Por entonces el líder de la categoría y ya matemáticamente campeón del mundo, Máximo Quiles, era séptimo, con 2:10.904, a 333 milésimas de segundo del registro de Almansa, cuando todos los pilotos entraron en sus talleres para hacer el cambio de neumático trasero.

Ya en la segunda salida a pista, Máximo Quiles, aquejado de un proceso gripal, intentó mejorar su registro personal, para meterse al menos en alguna de las dos primeras líneas de la formación de salida.

Aunque falló en cierta medida en el primer parcial, a partir del segundo comenzó a marcar parciales de vuelta rápida en los restantes para revertir la situación y situarse líder con un tiempo de 2:10.396.

Quiles se vio secundado por Brian Uriarte, que poco después, en la curva uno, se fue por los suelos, aunque en su moto no se llegó a parar el motor al agarrarse al manillar y coger el embrague, lo que le permitió continuar, aunque sin opción a mejorar su tiempo.

El malasio Hakim Danish, que iba por detrás de Máximo Quiles, consiguió ascender hasta la tercera posición, mientras que David Almansa tuvo un susto que le hizo irse recto en la curva cuatro y que le dejó sin posibilidades de batir a Quiles.

Así, la primera línea de salida la completarán Máximo Quiles, Brian Uriarte y Hakim Danish, con David Almansa, Álvaro Carpe y Matteo Bertelle en la segunda; Joel Kelso, Veda Pratama y Adrián Fernández en la tercera, y David Muñoz, Scott Ogden y Marco Morelli en la cuarta. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Zaragoza: el pronóstico del tiempo para este 31 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Zaragoza: el pronóstico del tiempo para este 31 de octubre

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 31 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Sevilla: cuál será la temperatura máxima y mínima este 31 de octubre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barcelona

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barcelona

Clima en Málaga: cuál será la temperatura máxima y mínima este 31 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Clima en Málaga: cuál será la temperatura máxima y mínima este 31 de octubre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Madrid

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Madrid
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

Renfe licita un día después del accidente un “servicio de apoyo al empleado” para ayudarles en “su bienestar psicológico” por 60.439 euros: pero no será presencial

Preguntas y respuestas del choque de trenes en Toledo: ¿puede el sistema depender de una sola persona? ¿es habitual que falle el sistema LZB? ¿el semáforo estaba verde?

Su mujer murió en el AVE durante su último viaje de trabajo y él se vuelve viral con su discurso: “Estamos en la peor época del capitalismo con prisas”

El Supremo estudia suspender también el voto de los hijos de nacionalizados por la ‘ley de nietos’

El operario de Adif que dio al AVE la orden de avanzar llevaba 2 horas trabajando y había 16 controladores en la sala en el momento del accidente de trenes de Toledo

ECONOMÍA

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Los heridos y familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo ya pueden solicitar los primeros anticipos de las indemnizaciones

Fraude en el aceite de oliva: 12 detenidos por vender aceite de calidad inferior como virgen extra ecológico

La banca española no toca techo: sus beneficios se disparan y rozan los 30.000 millones hasta septiembre, un 15% más

La economía española pierde fuelle y baja en el tercer trimestre hasta el 0,6%: el consumo se enfría y la inversión se estanca

El Gobierno se plantea limitar el aceite de oliva que llega a los supermercados: estas son las condiciones

DEPORTES

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Una leyenda del Bayern de Múnich carga contra Vinícius Jr: “El Real Madrid funciona mejor sin él”

Un ex del Real Madrid y Balón de Oro confiesa cómo fue su fichaje por el Real Madrid: “Lloré a mares camino al aeropuerto pensando qué había hecho”

El Dakar 2027 regresa a África tras un paso ‘fantasma’ por España: Fernando Alonso ya calienta motores en el desierto de Marruecos

Quién fue Michel Pineda, el ‘monsieur’ del Espanyol de la UEFA del 88, amigo íntimo de Eric Cantona y que lloró tras condenar a su exequipo

Muere Francesco Forti, el joven de 29 años con distrofia muscular que cumplió su sueño de correr a 200 km/h en un Ferrari: “No podíamos rechazar el intento”