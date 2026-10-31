El cabeza de lista del Frente Amplio al Congreso por Ourense renuncia por un "grave problema familiar"

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El cabeza de lista del Frente Amplio al Congreso por Ourense, Juan Diego Conde Eguileta, ha presentado este sábado su renuncia debido a un "grave problema familiar sobrevenido".

Según ha comunicado Sumar Galicia, una de las formaciones que integra la candidatura del Frente Amplio, será sustituido por el barbadense Cristian González, quien encabeza también la candidatura a la alcaldía en esta localidad.

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González es educador social, animador sociocultural en centros de personas mayores y docente en una escuela de tiempo libre. Además, organiza actividades medioambientales, sostenibles, comunitarias y participativas en campamentos de verano.