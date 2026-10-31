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El Burgos mide su momento ante el líder, el Castellón, en El Plantío

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Burgos/Castellón, 31 oct (EFE).- El Castellón llega a El Plantío para enfrentarse este domingo al Burgos tras sumar dos victorias consecutivas que le han permitido superar el primer bache de la temporada y recuperar el liderato de la LaLiga Hypermotion.

El técnico 'orellut', Pablo Hernández, recupera a dos futbolistas como Juanjo Nieto y Ousmane Camara, titulares habituales que, por lesión, han sido baja durante un mes.

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Los dos podrían esperar su regreso desde el banquillo, con lo que tendría continuidad el once que ha jugado las últimas jornadas, con Matías Orozco, Diego Barri y Álvaro Martín en el centro del campo.

El Castellón viaja a Burgos tras haber logrado pasar de ronda en Copa del Rey ante el Conquense, además de contabilizar solo cuatro goles en contra en este arranque liguero, una fiabilidad defensiva que quiere mantener para asentarse en la zona de ascenso directo.

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En cambio, para los locales será una de las pruebas más exigentes de la temporada con la visita del líder de la categoría, en un encuentro en el que los burgaleses buscarán hacer valer el factor campo y la confianza adquirida tras su clasificación para la siguiente ronda de la Copa del Rey.

El equipo dirigido por Sergio Francisco llega después de superar al Laredo (2-4) en la competición copera, un partido que permitió repartir minutos entre los jugadores menos habituales y comprobar las alternativas de la plantilla.

El entrenador blanquinegro definió al rival como "seguramente el mejor equipo de la categoría" y destacó su capacidad ofensiva, su verticalidad y su fortaleza defensiva, por lo que consideró fundamental que el Burgos consiga mantener la posesión durante tramos prolongados para evitar que el Castellón imponga su ritmo.

"Tenemos que estar equilibrados y tener tramos largos con balón, porque si no, ellos te someten", explicó el técnico, que, pese a la dificultad del compromiso, aseguró que su equipo está preparado para competir contra el líder.

El Burgos continúa pendiente de la evolución de las lesiones de David González y Jon Karrikaburu, además de las de Lencina y Appin, a quién confía en recuperar para la cita liguera.

--Alineaciones probables:

Burgos: Cantero, Lizancos, Oier Luengo, Grego Sierra, Brais, Galdames, Vencedor, Dadie, Curro, Javi Llabrés y Alex Forés.

Castellón: Matthys; Mellot, Sienra, Alberto Jiménez; Barri, Maty, Álvaro Martín; Pablo Santiago, Íñigo Córdoba, Suero y Jakobsen.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Municipal de El Plantío (Burgos).

Hora: 18:30. EFE

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vfr/mr/qrg/nhp/jlg/jpd

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