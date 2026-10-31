El accidente ferroviario obliga a los partidos a reorientar sus estrategias de campaña

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Madrid, 31 oct (EFE).- El mortal accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha obligado a los partidos a revisar y reorientar sus estrategias electorales, con una precampaña en marcha que volverá con intensidad en cuanto esta medianoche concluyan los tres días de luto oficial, pero que ha quedado marcada por la tragedia.

Con el ministro de Transportes y candidato del PSOE por Valladolid, Óscar Puente, en el centro de todas las miradas, solo Vox decidió mantener sus actos de precampaña durante las jornadas de luto. El PP cambió los mítines por comparecencias de su líder, Alberto Núñez Feijóo, y los socialistas callaron por completo.

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"Todo ha cambiado", reconoce a EFE una fuente de la Ejecutiva del PSOE y del equipo de campaña, asumiendo que el accidente de Urda exige al partido repensar su estrategia y también el modo de difundir sus mensajes.

El tono festivo exhibido por Sánchez en el mitin celebrado el pasado 17 de octubre en Fuenlabrada (Madrid), con besos a su esposa, baile y música animada, quedará aparcado, y también habrá que revisar la agenda de entrevistas en formatos desenfadados o de humor que había iniciado con 'La Revuelta' o con el podcast 'Keep it cutre'.

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Los socialistas habían comenzado su precampaña con actos con un alto componente emocional y habían enfocado su estrategia en mensajes optimistas, confiados en poder emular la remontada de Lula da Silva en Brasil.

El reto ahora es reorientar la campaña, aunque desde Ferraz indican que aún no se encuentran en ese punto. "Estamos en periodo de luto", indican.

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Los socios de Gobierno, la coalición llamada antes Sumar y ahora Frente Amplio, también han hecho paréntesis en la precampaña, pero se han apresurado a reclamar responsabilidades políticas y este viernes su cabeza de lista, Ada Colau, pidió la dimisión de Puente "lo antes posible", una solicitud que trasladaron directamente a La Moncloa.

La posición de Frente Amplio es compleja, ya que el 29N compartirán con los socialistas las papeletas al Senado tras haber conformado una coalición bajo el nombre de 'Senado de Progreso'.

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Tras dedicar los primeros días de precampaña a dar a conocer sus propuestas en materia de vivienda y pensiones, fuentes de este espacio reconocen a EFE que el accidente les llevará a poner el acento a partir de ahora en otros temas de su programa, como el modelo de transporte público del país.

Menos dificultades tendrán para desmarcarse del PSOE los candidatos de Podemos, Irene Montero, y de ERC, Gabriel Rufián, quienes también pusieron inmediatamente el foco en las responsabilidades políticas y exigieron la comparecencia de Puente.

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Fuentes de Podemos indican a EFE que tras el accidente su campaña "tiene más sentido que nunca", porque mucha gente está viendo que "no se puede anteponer el negocio a la vida".

El PP había centrado su discurso esta semana en la violencia callejera vivida en Barcelona y Bilbao, responsabilizando al Gobierno, y el accidente de Urda sorprendió precisamente a Feijóo en la capital catalana, a donde había viajado para apoyar a los afectados por los disturbios.

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Tras el accidente, el director de campaña, Miguel Tellado, pidió internamente contención y centrar el mensaje en el apoyo a las familias, pero el discurso de Feijóo y de Génova evolucionó con rapidez: de pedir una investigación independiente, a reclamar la asunción de responsabilidades y dimisiones.

"Si no dimiten ellos, les dimitiremos en las urnas", afirmó este viernes el líder de los populares tras culpar al Gobierno del accidente por no renovar un sistema de seguridad "obsoleto".

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El lunes, superado el luto oficial y aunque es festivo en Madrid, el partido reunirá a su Comité Ejecutivo Nacional, el máximo órgano entre congresos, para reevaluar la campaña y estudiar posibles ajustes.

Vox ha sido el único partido que no ha suspendido ni modificado su agenda de campaña tras la tragedia, considerada por su líder, Santiago Abascal, "un crimen" con origen en la "corrupción permanente" del Gobierno de Pedro Sánchez.

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Tampoco lo hizo tras el accidente de Adamuz (Córdoba), que ocurrió un día antes del comienzo de la campaña de las elecciones autonómicas en Aragón. Su deber, alegan en el partido, es continuar trabajando y denunciar el estado de la red ferroviaria.

Lejos de frenar su actividad, el siniestro de Urda ha intensificado sus ataques contra el Ejecutivo. Además de exigir la dimisión de Sánchez y Puente, el partido ha interpuesto una querella ante el Tribunal Supremo contra el titular de Transportes, al que Abascal llama "Óscar Muerte", por presuntos delitos de homicidios y lesiones por imprudencia grave y por comisión por omisión. EFE