Detenido en Valencia un menor que distribuía mensajes de Blocus Valencia para los chats

Guardar

València, 31 oct (EFE).- Un menor ha sido detenido por su relación con el grupo o movimiento Blocus Valencia por la distribución de mensajes para entrar en otras aplicaciones y chats, según han informado este sábado fuentes próximas a la investigación.

Esta detención sería la quinta que se produce ante la convocatoria de posibles disturbios este sábado relacionadas con el canal 'Blocus Vlc', que ha motivado el despliegue de un dispositivo policial en el centro de la capital valenciana sin que de momento se hayan registrado incidentes.

PUBLICIDAD

Dos juzgados han decretado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza a dos de los detenidos por su supuesta integración o relación con el grupo o movimiento denominado Blocus, uno de ellos el presunto cabecilla o fundador de este movimiento en España. EFE